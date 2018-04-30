İRAN'I HEDEF GÖSTERMİŞTİ! SAVAŞ AÇMA İZNİ ALDI
İsrail parlamentosu, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Lieberman'ın savaş ilan etmesine izin veren bir yasayı onayladı.
İSRAİL PARLAMENTOSU 62 OYLA YASAYI ONAYLADI
İsrail parlamentosu bu akşam, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın savaş ilan etmesine izin veren bir yasayı onayladı. Başbakan ve Savunma Bakanının hükümet onayı almadan bir savaşa karar vermesine veya askeri bir operasyon başlatmasına izin veren yasa 41 'ret' oyuna karşı 62 'evet' oyuyla kabul edildi.
İRAN'IN GİZLİ NÜKLEER SİLAH FAALİYETLERİNDE BULUNUYOR
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir basın toplantısı düzenleyerek İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğunu iddia etti.
NATENYAHU, ELLERİNDE DELİL OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
İran'ın gizli nükleer silah faaliyetlerine dair ellerinde yeni ve somut deliller olduğunu öne süren Netanyahu, İran'ın nükleer arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etti.
Kaynak: haberinburada
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