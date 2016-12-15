İRAN'I KIZDIRACAK TASARI OBAMA'NIN ONAYI OLMADAN YASALAŞTI!
ABD'nin İran'a yönelik bazı yaptırımların 10 yıl daha uzatılmasını öngören tasarı, Obama'nın imzası olmamasına rağmen yasalaştı
ABD'nin İran'a uyguladığı enerji alanındaki belirli yaptırımların süresini uzatan tasarı, Başkan Barack Obama tarafından imzalanmadan yasalaştı.
Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Obama'nın yaptırımların 10 yıl daha geçerli olmasını öngören tasarıyı imzalamamaya, tasarının onayı olmadan yasalaşmasına karar verdiğini belirtti.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar