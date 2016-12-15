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iran'ı kızdıracak tasarı obama'nın onayı olmadan yasalaştı!

İRAN'I KIZDIRACAK TASARI OBAMA'NIN ONAYI OLMADAN YASALAŞTI!

ABD'nin İran'a yönelik bazı yaptırımların 10 yıl daha uzatılmasını öngören tasarı, Obama'nın imzası olmamasına rağmen yasalaştı

Tarih : 15 Aralık 2016, 12:06
Puan Ver : İran'ı Kızdıracak Tasarı Obama'nın Onayı Olmadan Yasalaştı!(10/10)12


ABD'nin İran'a uyguladığı enerji alanındaki belirli yaptırımların süresini uzatan tasarı, Başkan Barack Obama tarafından imzalanmadan yasalaştı.



Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Obama'nın yaptırımların 10 yıl daha geçerli olmasını öngören tasarıyı imzalamamaya, tasarının onayı olmadan yasalaşmasına karar verdiğini belirtti.



 



kaynak:habertürk








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