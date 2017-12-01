Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti

İran'ın Doğusunda 6 Büyüklüğünde Deprem

İRAN'IN DOĞUSUNDA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İran'ın doğusunda 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tarih : 01 Aralık 2017, 19:40
Puan Ver : İran'ın Doğusunda 6 Büyüklüğünde Deprem(6/10)2

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin yayınladığı verilere göre, İran'ın doğusundaki Kirman kentinin 58.6 kilometre kuzeydoğusunda, Zarand kentinin de 73.6 kilometre doğusunda meydana gelen depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntının merkez üssü, ülkenin orta bölümünde yer alan Kerman şehrine 50 kilometre uzaklıkta.

USGS verilerine göre, deprem İran'ın doğu komşuları Afganistan ve Pakistan'da da hissedildi.

Gece yarısı 5 ve 5.1 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha kaydedildi.

800 binden fazla insanın yaşadığı Kerman'da hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Irak Halepçe yakınlarında 13 Kasım'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem, İran'da büyük yıkıma yol açmış ve 300'den fazla insan hayatını

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İran  In  Doğusunda  6  Büyüklüğünde  Deprem    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER