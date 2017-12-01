İran'ın doğusunda 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin yayınladığı verilere göre, İran'ın doğusundaki Kirman kentinin 58.6 kilometre kuzeydoğusunda, Zarand kentinin de 73.6 kilometre doğusunda meydana gelen depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntının merkez üssü, ülkenin orta bölümünde yer alan Kerman şehrine 50 kilometre uzaklıkta.

USGS verilerine göre, deprem İran'ın doğu komşuları Afganistan ve Pakistan'da da hissedildi.

Gece yarısı 5 ve 5.1 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha kaydedildi.

800 binden fazla insanın yaşadığı Kerman'da hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Irak Halepçe yakınlarında 13 Kasım'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem, İran'da büyük yıkıma yol açmış ve 300'den fazla insan hayatını

Kaynak: haberinburada