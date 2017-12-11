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İran'ın Gözü Kulağı, Zencani'nin Kara Kutusu Zarrab'da! İlişkilerini Merak Ediyorlar

İRAN'IN GÖZÜ KULAĞI, ZENCANİ'NİN KARA KUTUSU ZARRAB'DA! İLİŞKİLERİNİ MERAK EDİYORLAR

ABD'deki davayı yakından takip eden İran, Zencani vakasının kara kutusu olarak gördüğü Zarrab'ın, milyarder iş adamı Babek Zencani ile ilişkisini merak ediyor.

Tarih : 11 Aralık 2017, 13:00
Puan Ver : İran'ın Gözü Kulağı, Zencani'nin Kara Kutusu Zarrab'da! İlişkilerini Merak Ediyorlar(6/10)2

İran, ABD'de Reza Zarrab'ın tanıklık yaptığı davayı yakından takip ediyor. Ancak İran'ın davaya ilgisi, ABD'nin yönelttiği "ambargonun delinmesi" suçlamalarından çok, Zarrab'ın İran'da hapiste olan milyarder iş adamı Babek Zencani ile ilişkisine kilitlenmiş durumda.

İLGİ YAPTIRIMLARIN DELİNMESİNDEN DEĞİL BABEK ZENCANİ'DEN

Al Monitor"un haberine göre, İran ve Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın ABD mahkemesinde verdiği ifadeler İran medyasında geniş yer buluyor. Ancak bu ilgi, ABD'nin asıl suçlamalarından, yani İran'a yönelik yaptırımların delindiği iddiasından kaynaklanmıyor.

İlginin sebebi Zarrab'ın İran'da şu an hapiste olan milyarder iş adamı Babek Zencani ile ilişkilendirilmiş olması.

BÜYÜK PARALAR KAZANAN ZENCANİ, İDAM CEZASI ALDI

İran ve özellikle ülkenin petrol sektörü, nükleer anlaşmanın sağlandığı 2015 yılı öncesinde ağır yaptırımlara maruz kalmıştı.

Yaptırımlar, petrol satışlarını ayarlayan ve ihracattan gelen parayı Tahran yönetimi yerine alan aracılar üzerinden baypas edildi. En önemli aracılardan biri olan Zencani büyük paralar kazandı ve lüks bir hayat sürdü. Hatta bazı haberlere göre 13,5 milyar dolar olarak tahmin edilen servetiyle dünyanın en zengin 65'inci kişisi oldu. Ancak İran Petrol Bakanlığı, petrol ihracatından bakanlığa vermesi gereken paraları ödemediği suçlamasıyla Zencani'ye dava açtı. Zencani yargılandı ve idam cezasına çarptırıldı.

"ZARRAB, ZENCANİ VAKASININ KARA KUTUSU"

Zencani vakasını araştırmak için kurulan parlamento komisyonunda yer almış olan eski milletvekili Emir Abbas Sultani Zarrab'ı Zencani vakasının "kara kutusu" olarak tanımlıyor. Zarrab'ın mahkemedeki ifadelerini aktaran haberlere göre Zarrab, İran'da 2005-2013 döneminde cumhurbaşkanı olan Mahmud Ahmedinejad ile bağlantısını ve bu dönemde İran Merkez Bankası başkanı ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Sultani, Zarrab'ın İran'daki ilişikleri ve Ahmedinejad yönetimiyle bağlantıları hakkında söylediklerini şöyle değerlendirdi: "Ahmedinejad'la görüşmesiyle ilgili ayrıntılara vakıf değilim ama (Zarrab) eski yönetimin mali ekibiyle görüşmeler yaptı. Bu inkâr edilemez. Neler konuşulduğu bilinmiyor ama (Zarrab) Merkez Bankası başkanıyla da ekonomi bakanıyla da Ahmedinejad'la da görüştü."

"ZENCANİ'NİN TÜRKİYE'DEKİ VARLIKLARI ZARRAB'IN ADINA"

Zarrab'ın daha çok Türkiye'de faaliyet gösterdiğini vurgulayan eski vekil şöyle devam etti: "Zencani'nin tüm mali planlarını Zarrab yönetti. Reza Zarrab aslında Babek Zencani'nin kara kutusudur. Zencani'nin birçok şirketini, haberleşmelerini Zarrab yönetti. Türkiye'nin Zarrab'a olan desteği ve Zencani'nin Türkiye'deki varlıkları yakın ilişki içinde olduklarını ve Zencani'nin planlarını yöneten kişinin Zarrab olduğunu kanıtlıyor."

Sultani'ye göre "Bu adamlar, başında Zencani'nin olduğu, Zencani'nin perde arkasından her şeyi yönettiği bir mafya grubudur. İran'da da birçok adamları var, burada örgütlü bir grupları vardı." Eski vekil ayrıca "Zencani'nin Türkiye'deki varlıklarının çoğunun Zarrab'ın adına" olduğunu söylüyor.

ZENCANİ, ZARRAB HAKKINDA NE DİYOR?

İran'da 23 Kasım 2015'te yapılan duruşmada yargıç Zencani'ye şöyle demişti: "Zarrab'ın Safir Altın şirketine (ait bir hesaba) 445 milyon avro yatırdınız ve Zarrab hizmeti karşılığında 12 milyon avro aldı." Zencani buna şöyle yanıt vermişti: "Merkez Bankası'nın paraları Parsian ve Sermaye bankalarındaydı. Bu bankaların parayı Türkiye'deki Halkbank'a yatırması gerekiyordu. Türk bankasının aldığı ücret ve (ilgili İran bankalarının ücretleri) kesilmişti. Aslında Zarrab herhangi bir ücret almadı. Para onun hesabına yattığında 12 milyon avro banka ücreti olarak kesilmişti."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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