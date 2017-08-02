İran'ın Uzaya Fırlattığı Uydu, Abd, İngiltere, Almanya Ve Fransa'yı Telaşlandırdı
İşte Yaş'ta Yapılan Atama Ve Terfilerin Tam Listesi
15 Temmuz'dan Sonra Tsk'ya Geri Dönen Pilotlar, Generalliğe Terfi Etti
Aihm'den Nuriye Gülmen Ve Semih Özakça'ya Ret!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-C. Brugge Maçını İzlemeye Geldi
Trump, Kongre'nin Yaptırım Tasarısını Hem Eleştirdi Hem İmzaladı
Galatasaraylı Futbolcularla Suriyeli Çocukların Buluşması Beğeni Topladı
Fenerbahçe, Kadro Dışı Bıraktığı Van Der Wiel'ı Affetti
Thy Uçağı, Kabindeki Sahipsiz Telefon Yüzünden Geri Döndü!
Beşiktaş, Valencia'dan Alvaro Negredo İle 3 Yıllığına Anlaştı
İşte Kara, Deniz Ve Hava Kuvvetlerine Getirilen İsimler
Aykut Kocaman Toplantıda Açıkladı: İki Transfere İhtiyacımız Var
Fenerbahçe, Simon Kjaer'in Satış Fiyatını Açıkladı: 12.5 Milyon Euro
Engelli Merkezinde Kan Donduran Görüntüler!
Podolski, Burak Yılmaz'ın Transferiyle Fena Dalga Geçti
Kızılırmak'taki Piranalarla İlgili Şok Detay: Petshop'tan Alıp Bakamayınca Irmağa Atıyorlar
İbrahim Kalın Yaş Kararların Açıkladı:
A Milli Takım'ın Yeni Teknik Direktörü Lucescu Oldu
Kedi Firarda! Ofiste Yalnız Kalınca Kapıyı Açıp Şirketi Ayağa Kaldırdı
Erdoğan, Damadının Müdürlüğünü Yaptığı Milli İha Tesislerini Ziyaret Etti

İran'ın Uzaya Fırlattığı Uydu, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'yı Telaşlandırdı

İRAN'IN UZAYA FIRLATTIĞI UYDU, ABD, İNGİLTERE, ALMANYA VE FRANSA'YI TELAŞLANDIRDI

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa, geçen hafta uzaya uydu gönderdiğini açıklayan İran'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 22:10
Puan Ver : İran'ın Uzaya Fırlattığı Uydu, Abd, İngiltere, Almanya Ve Fransa'yı Telaşlandırdı(6/10)2

İran'ın 27 Temmuz'da uzaya gönderdiğini duyurduğu uydu, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'da paniğe neden oldu. 4 ülke, İran'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etti.

İranla nükleer müzakereleri gerçekleştiren 6 ülke arasında yer alan dört Batılı ülkenin mektubunda, İran'ın Simurg füzesini uzaya göndermesinin "provokatif ve tehditkar" bir adım olarak nitelendirildi.

"NÜKLEER BAŞLIKLI BALİSTİK FÜZE OLABİLİRDİ"

Füzenin çeşidine ilişkin kesin bir kanıya yer verilmeyen mektupta, bunun balistik füze olması halinde nükleer başlık taşıyabilecek kapasite ve menzile sahip olabileceği kaydedildi.

Bu eylemin İran ile BMGK'nın 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1) arasında 2015'te varılan ve BMGK tarafından onaylanan anlaşmayla (JCPOA) çeliştiği savunulan mektupta, söz konusu anlaşmaya göre İran'ın nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze geliştirilmesine ilişkin herhangi bir eylemde bulunmasının yasaklandığı hatırlatıldı.

Mektupta, uluslararası toplumdan İran'a eylemlerinin anlaşmayı ihlal ettiği konusunda açık mesaj yollaması istendi.

"İRAN ANLAŞMAYA UYGUN DAVRANMALI"

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile yapılan nükleer anlaşmayı desteklemeyi sürdürdüklerini belirterek, "Anlaşmanın tüm taraflarına, sözlerine sadık kalma ve anlaşmanın koşullarına uygun davranma çağrısı yapıyoruz." dedi.

İran Devlet Televizyonu 27 Temmuz'da uzaya gelişmiş bir uydu fırlatıldığını duyurmuştu.

Uzun müzakerelerin ardından İran, P5+1 ülkeleri ile 2015'te nükleer programının durdurulması ve karşılığında BM yaptırımlarının kaldırılması konusunda anlaşma imzalanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İran  In  Uzaya  Fırlattığı  Uydu  Abd  İngiltere  Almanya  Ve  Fransa    
Telaşlandırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER