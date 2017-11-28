İRANLI GÜREŞÇİ, İSRAİLLİ SPORCU İLE EŞLEŞMEMEK İÇİN KASTEN YENİLDİ
İranlı güreşçi Ali Rıza Kerimi, U-23 Dünya Güreş Şampiyonası'nın bir üst turunda İsrailli rakiple karşılaşmamak için Rus sporcuya bilerek yenildiğini söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (İSNA) konuşan Kerimi, Polonya'da düzenlenen şampiyonanın çeyrek finalinde son dakikada teknik heyetin isteği doğrultusunda Rus rakibine kaybettiğini belirtti.
"ABD'LİLER YENİLDİ, BENİM DE YENİLMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER"
İki çeyrek final mücadelesinin eş zamanlı başladığını kaydeden Kerimi, "Müsabakanın beşinci dakikasına kadar 3-2 öndeydim. Son dakikaya girerken, oyunu farklı kazanmak için uğraşırken, aniden teknik heyet tarafından itiraz geldi. Kendilerine, 'Bir sorun yok, zaten oyunu önde götürüyorum, neden itiraz ettiniz?' diye sorduğumda, bana ABD'li güreşçinin yenildiğini ve İsrailli sporcuyla karşılaşmamam için yenilmem gerektiğini söylediler." dedi.
"ARTIK MÜCADELE GÜCÜM KALMAMIŞTI"
Kerimi, yenilmesi gerektiğini duyunca, hayallerinin yıkıldığını ifade ederek, "Bir anda, aylarca çektiğim zahmetler, antrenmanlar, ailemden uzak kalmalar ve madalya alamama fikri zihnimden geçti. Artık mücadele gücüm kalmamıştı ve Rus rakibim rahatlıkla birkaç saniye içinde beni yendi." diye konuştu.
"BANA SÖZ VERİLEN ALTINLARI ALAMADIM"
İsrailli sporcularla karşılaşmamak için 2013 yılında da Bulgaristan'da altın madalyadan olduğunu aktaran Kerimi, buna karşılık kendisine söz verilen 40 altınlık ödülün de verilmediğini söyledi.
Kerimi, "Bu yıl da, yarışmalarda birinci olanlara 60 altın verilecekti. Ancak, yine İsrailli rakibe çarptım ve bu hakkı elde etmekten mahrum kaldım. Tüm zahmetlerim boşa gitti." dedi.
"BANA YAPILAN HAKSIZLIK, ZULÜM DEĞİL Mİ?"
Rahatlıkla dünya şampiyonu olabileceğini ancak bu olay nedeniyle bundan feragat ettiğini dile getiren Kerimi, "Kabul ediyorum İsrail zalim bir devlet. Ancak bana yapılan haksızlık da bir zulüm değil mi?" ifadelerini kullandı.
İranlı güreşçi, Rus rakibini mağlup ederek yarı finalde İsrailli sporcunun karşısına çıkmaması durumunda, hem kendisinin, hem de İran Güreş Federasyonunun büyük cezalarla karşı karşıya kalma ihtimali olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: haberinburada
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