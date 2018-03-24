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İranlı Kadın Yolcunun Valizinden 1,5 Milyon Dolarlık Pırlanta Çıktı
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İranlı Kadın Yolcunun Valizinden 1,5 Milyon Dolarlık Pırlanta Çıktı

İRANLI KADIN YOLCUNUN VALİZİNDEN 1,5 MİLYON DOLARLIK PIRLANTA ÇIKTI

Atatürk Havalimanı'nda İranlı kadın bir yolcunun yurda kaçak yollarla sokmak istediği 1,5 milyon dolar değerindeki 550 gram pırlanta polis tarafından ele geçirildi.

Tarih : 24 Mart 2018, 15:40
Puan Ver : İranlı Kadın Yolcunun Valizinden 1,5 Milyon Dolarlık Pırlanta Çıktı(10/10)6

Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Mısır Havayolları'na ait yolcu uçağı ile Kahire'den İstanbul'a gelen M.M adlı İranlı kadın yolcuyu takibe aldı. Dış Hatlar Geliş katında 25 yaşındaki M.M'yi durduran polis yolcunun valizlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda bir valizin içinde şeker paketlerine sarılı halde 550 gram ağırlığında poşetler halinde 1.5 milyon dolar pırlanta ele geçirildi.

"İÇİNDE NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Değerli eşyalarla ilgili beyanda bulunmayan İranlı kadın yolcunun da Dubai'den Kahire'ye geçtiği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan 25 yaşındaki İranlı M.M polise verdiği ilk ifadesinde Dubai'de İngiliz uyruklu bir şahıstan şeker paketleri aldığını içinde ne olduğunu bilmediğini söylediği ileri sürüldü.

PIRLANTALARA EL KONULDU

Pırlantalara el konulurken İranlı uyruklu kadın yolcu serbest bırakıldı. Polisin soruştarması devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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