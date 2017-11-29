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İranlı Taraftarlar, Rus Gazeteciye Yalvarıyor: Ne Olur Açık Giyinme

İRANLI TARAFTARLAR, RUS GAZETECİYE YALVARIYOR: NE OLUR AÇIK GİYİNME

Ekranda dekolte olduğu anlarda yayını kesen İran devlet televizyonu, Dünya Kupası kuralarını yayınlayacak. Taraftarlar, Rus gazeteciye cesur kıyafet giymemesi için yalvarıyor.

Tarih : 29 Kasım 2017, 16:20
Puan Ver : İranlı Taraftarlar, Rus Gazeteciye Yalvarıyor: Ne Olur Açık Giyinme(7/10)3

Dünyadaki futbol severlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası grup kura çekimlerini 1 Aralık'ta eski futbolcu Gary Lineker, Rus spor gazetecisi Maria Komandnaja ile birlikte sunacak. Ancak kura çekimi yaklaşırken İranlı futbolseverlerin endişesi artıyor.

Taraftarlar, Rus sunucu Komandnaja'nın törende dekolte giyinmesi durumunda İran'daki sert İslami kurallar nedeniyle kura çekimi yayınının kesintiye uğramasından korkuyor.

AÇIK KIYAFETTE YAYIN DERHAL KESİLİYOR

DW Türkçe'nin haberine göre; kura çekimi İran'ın devlet televizyonu IRIB'de yayınlanacak. İran'daki yayın kurallarına göre kadınların kapalı giysilerle çıkmasına izin veriliyor ve kıyafetler istenen kapalılıkta olmaması halinde de yayın derhal kesiliyor.

"NE OLUR AÇIK GİYİNME"

İranlı futbolseverler de kura çekimini bu nedenle izleyememekten korkuyor. İranlı futbol severlerin sosyal medya üzerinden Maria Komandnaja'ya çok cesur giyinmemesini rica ettikleri belirtiliyor.

DAHA ÖNCE KESİNTİYE UĞRAMIŞTI

Almanya'da yapılan 2006 Dünya Kupası kura çekimleri Alman model Heidi Klum'un kıyafeti, dört yıl önce de Brezilya'daki Dünya Kupası kuraları ise samba dansçıları nedeniyle İran'da dakikalarca kesintiye uğramıştı. 1 Aralık'daki kura çekimini milyonlarca İranlı'nın izlemesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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