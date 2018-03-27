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İranlı Turistler, Otelde Yer Bulamayınca Öğretmenevi Müdürünün Makam Odasında Kaldı
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İranlı Turistler, Otelde Yer Bulamayınca Öğretmenevi Müdürünün Makam Odasında Kaldı

İRANLI TURİSTLER, OTELDE YER BULAMAYINCA ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRÜNÜN MAKAM ODASINDA KALDI

İran'dan nevruz tatili ile Alışveriş Festivali için Van'a gelen ve otellerde yer bulamayan turistler, Tuşba ilçesi İskele Öğretmenevi Müdürü'nün, makam odasında kalıyor.

Tarih : 27 Mart 2018, 21:10
Puan Ver : İranlı Turistler, Otelde Yer Bulamayınca Öğretmenevi Müdürünün Makam Odasında Kaldı(5/10)1

İran'dan nevruz tatili ile Alışveriş Festivali için Van'a gelen ve otellerde yer bulamayan turistlere, Tuşba ilçesi İskele Öğretmenevi Müdürü Mahmut Öztekin, makam odasının kapılarını açtı. Öztekin, İranlı turistleri makam odasında misafir ediyor.

İRANLI TURİSTLER, ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRÜNÜN MAKAM ODASINDA KALDI

Ülkelerindeki nevruz tatilini değerlendirmek için ve Van Alışveriş Festivali için kente gelen İranlı turistler, gündüzleri mağazalarda alışveriş yapıyor, akşamları da disko ve barlarda eğleniyor. Kentteki oteller, öğretmenevleri ve resmi kurum misafirhanelerinde yoğunluktan dolayı yer kalmayınca, bazı turistler yer bulmakta sıkıntı yaşıyor. Bunu duyan Tuşba İskele Öğretmenevi Müdürü Mahmut Öztekin, makam odasını İranlı turistlere açmaya karar verdi. Öztekin'in talimatıyla turistlerin kalması için makam odasına yataklar çıkarıldı. Kalacak yer sorunu yaşayan İranlı turistler, geceyi makam odasında geçiriyor.

"MAKAM ODALARI GELİP GEÇİCİDİR"

İranlı turistleri makam odasında misafir eden İskele Öğretmenevi Müdür Mahmut Öztekin, misafirlere karşı duyarlı davranılması gerektiğini belirterek, "Öğretmenevimizde yer kalmadığı için farklı alternatifler düşündük. Makam odamızı tahsis ettik. Biz bunu yapmak zorundayız. Genelde ülkemiz için, özelde Van için bu çok önemlidir. İranlılar en iyisine layıktır. Makam odaları gelip geçicidir. Biz sadece makam odasında değil, mescitte de, şark köşemiz var orada da misafir ettik İranlıları. Biz vicdanen onların dışarıda kalmasına razı olamazdık" dedi.

"YETKİLİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Nevruz tatili için Van'a gelen Mahsan Emadı ise "İran'ın Güney Azerbaycan eyaleti Urumiye şehrinden geldim Van'a. Nevruz bayramı dolayısıyla buradayız. Dün akşam 4 aile olarak öğretmenevine geldik, yer bulamadık. Yetkililere teşekkür ediyorum. Bize burada kalma imkanı sağladılar; teşekkür ediyorum" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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