İstanbul polisinin uluslararası bir suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile örgütün 9 üyesi yakalandı.

İstanbul polisinni uluslararası bir suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti (Naji Sharifi Zindash) ile örgütün 9 üyesi yakalandı.

SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de uluslararası bir suç örgütünü tespit etti. Tespitin ardından operasyon başlatan güvenlik güçleri, suç örgütü lideri İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile örgütün 9 üyesi yakalandı.Yakalanan zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.Yakalanan zanlıların emniyetteki sorguları sürerken, bu suç örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada