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İran'lı Uyuşturucu Baronunun Yakalandığı Operasyonda Eski Cinayet Büro Başkomiseri De Gözaltında
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İran'lı Uyuşturucu Baronunun Yakalandığı Operasyonda Eski Cinayet Büro Başkomiseri de Gözaltında

İRAN'LI UYUŞTURUCU BARONUNUN YAKALANDIĞI OPERASYONDA ESKİ CİNAYET BÜRO BAŞKOMİSERİ DE GÖZALTINDA

İranlı uyuşturucu baronu Naji Sharifi Zindaşti'nin yakalandığı operasyonun ardından, çete ile bağlantısı olduğu iddia edilen eski Cinayet Büro Başkomiseri de gözaltına alındı.

Tarih : 16 Nisan 2018, 10:40
Puan Ver : İran'lı Uyuşturucu Baronunun Yakalandığı Operasyonda Eski Cinayet Büro Başkomiseri De Gözaltında(5/10)1

Uyuşturucu baronu İranlı Naji Sharifi Zindaşti'nin yakalandığı operasyonun ardından çeteyle bağlantısı olduğu iddiasıyla eski Cinayet Büro Başkomiseri F.Y. de gözaltına alındı.

CİNAYET BÜRO BAŞKOMİSERİ RÜŞVET ALMAKLA SUÇLANMIŞTI

2014'te Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürmesi olayını azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan Orhan Üngan, uyuşturucu hesaplaşmalarındaki cinayetlere F.Y. ile birkaç polisi rüşvet almakla suçlamıştı. Zindaşti'nin, F.Y.'yi Dubai'ye tatile gönderdiğini iddia eden Üngan, ikilinin mesajlaşmalarını da delil olarak mahkemeye sunmuştu.

VİLLAYA BASKINDA O İSİM DE YAKALANMIŞTI

Öte yandan Zindaşti'nin villasına yapılan baskında, 30 Nisan 2017'de Maslak'taki silahlı saldırıda GEM TV sahibi İranlı asıllı İngiliz vatandaşı işadamı Saeel Karimian ile ortağının öldürülmesiyle ilgili aranan A.K.'nın da yakalandığı ortaya çıktı.

KAÇAN TETİKÇİNİN ARACINDAKİ PARMAK İZLERİ ŞÜPHELİLERİ ELE VERDİ

Avukat Kudbettin Kaya cinayetini aydınlatmak için çalışmalarını sürdüren polis, İstanbul ve Muğla'da önceki gün eşzamanlı operasyon yaptı. Olaydan sonra kaçan tetikçinin terk ettiği araçta bulunan parmak izlerinden yola çıkarak isimleri belirlenen şüphelilere yönelik birçok adres basıldı. B.K., İ.K.A., E.A., ve A.T.'nin gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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