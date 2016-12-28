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irem derici 50 kiloya kadar düştü

İREM DERİCİ 50 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Mart ayında çıkardığı ve tüm müzik listelerinde 1 numara olan albümü Dantel'in ilk konseri için iki haftada dokuz kilo veren İrem Derici kilo vermeye devam ediyor.

Tarih : 28 Aralık 2016, 16:30
Puan Ver : İrem Derici 50 Kiloya Kadar Düştü(7/10)9


Mart ayında çıkardığı ve tüm müzik listelerinde 1 numara olan albümü Dantel'in ilk konseri için iki haftada dokuz kilo veren İrem Derici kilo vermeye devam ediyor. Son dönemde verdiği kilolarla dikkati çeken Derici, sosyal medya hesabından bu yöndeki haberlere tepki gösterdi.



Vaktinin büyük bir çoğunluğunu spor salonlarında geçiren ve son haliyle görenleri şaşırtan güzel popçu 50 kiloya kadar düştü. Spor yaparken çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşan Derici'ye hayranları, "Artık kilo verme" uyarısı bile yaptı.



 



kaynak:sabah








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