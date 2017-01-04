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irem derici ilaçlarla mı zayıfladı?

İREM DERİCİ İLAÇLARLA MI ZAYIFLADI?

Oldukça zayıfladığı görünen Derici'nin nasıl kilo verdiği ise merak konusu oldu.

Tarih : 04 Ocak 2017, 15:55
Puan Ver : İrem Derici İlaçlarla Mı Zayıfladı?(7/10)7


Spor salonlarından çıkmayan oyuncu 50 kiloya kadar düştü. Oldukça zayıfladığı görünen Derici'nin nasıl kilo verdiği ise merak konusu oldu. Güzel yıldız ile ilgili "İlaç kullanarak zayıfladı" şeklinde iddialar ortaya atıldı. Derici katıldığı bir televizyon programında iddialara cevap verdi. "Artık kilo vermeyi bıraktım. Suyunu çıkarmanın anlamı yok. Hatta 1-2 kilo alacağım. 10 aydır aç geziyorum. Bir daha ilaç derseniz yemin ederim stüdyoyu basarım."



İlaçla zayıfladığı yönünde çıkan haberleri de yalanlayan Derici doktor kontrolünde tedavi olduğunu belirtti.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: İrem  Derici  İlaçlarla    Zayıfladı    haber

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