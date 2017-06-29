İREM DERİCİ İLE LİDER ŞAHİN AYRILDI
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin bir süredir beraber olduğu Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile yollarını ayırdı.
İrem Derici ve Lider Şahin çifti sosyal medya hesaplarından birlikte olan fotoğraflarını sildi. Ayrılık sebebinin İrem Derici'nin yoğun iş temposundan kaynaklı olduğu ileri sürüldü.
kaynak:mynet
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