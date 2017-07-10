İREM DERİCİ'NİN "TEKTAŞ" ŞARKISI SAKIZ FALINDAN ÇALINTI ÇIKTI
İrem Derici'nin yaza damgasını vuran "Tektaş" şarkısının sözlerinin bir bölümünün 2012 yılında piyasaya sürülen sakız kağıtlarına yazılı faldan çalındığı ortaya çıktı.
İrem Derici, yaz aylarının başında çıkardığı "Tektaş" şarkısıyla listelere hızlı bir giriş yapmıştı. Derici'nin söz ve müziği Çağrı Telkıvıran imzası taşıyan şarkısının sözleri bir sakız markasının paketlerine yazdırdığı maniden oluştuğu ortaya çıktı.
2012 YILINDA PİYASAYA SÜRÜLMÜŞ
Bir Instagram sayfası olan 'gazetemagazin'in iddiasına göre, 'Tektaş' şarkısının girişinde yer alan "Yıldızlar yanında sönük, aşkı kalbi kadar büyük, bir gün kapımı çalacak, elinde tektaş bir yüzük" sözleri ünlü bir sakız markasının 2012 yılında piyasaya sürdüğü paketlerinde yer alıyor. İrem Derici'nin konuya yönelik nasıl bir yorum yapacağı merak konusu oldu.
"TEKTAŞIMI SATTIM 'TEKTAŞ' ALDIM"
İrem Derici geçen aylarda başından geçen hikayeyi anlatarak şöyle konuşmuştu; "Beş yıl önce kendime bir tektaş almıştım. Birkaç arkadaşım benimle dalga geçince bütün hevesim kaçtı ve yüzüğü sakladım. Geçenlerde bir arkadaş bana yeni bir parça ile geldi. Adını sorduğumda 'Tektaş' dedi. Aklıma sakladığım yüzük geldi. Yüzüğü buldum, gidip sattım ve o parayla şarkıyı satın aldım. İlginç değil mi? Tek taşı sattım, 'Tektaş'ı aldım."
İrem Derici'nin Tektaş şarkısının sözleri şöyle:
Yıldızlar yanında sönükAşkı kalbi kadar büyükBir gün kapımı çalacak biliyorumElinde tek taş bir yüzükİş işten geçmeden olsaBir günüm yanımda uyansaYüreğimden Yüreğine yollar var yaHepsi tebessüm sanaSadece sen ol yanımdaBeklemem artık gel beni sen sevBöyle olsun kime ne zararEy canımın sahibi yar,Seviyorum ne önemi var
Kaynak: haberinburada
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