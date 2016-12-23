İREM DERİCİ'NİN ZAYIF HALİ TAKİPÇİLERİNİ KORKUTTU
İğne ipliğe dönen İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini korkuttu. Hayranları "artık zayıflama" şeklinde yorumlar yaptı.
İğne ipliğe dönen İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini korkuttu. Hayranları "artık zayıflama" şeklinde yorumlar yaptı.
Lider Şahin ile yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çeken İrem Derici, bir yandan yoğun iş temposu içinde koştururken bir yandan da kendisini spora verdi.
SON HALİ TAKİPÇİLERİNİ KORKUTTU
Vaktinin büyük bir çoğunluğunu spor salonlarında geçiren İrem Derici, geçen Mart'ta 9 kilo verip forma girmişti. Temmuz'dan bu yana 8 kilo daha zayıflayan İrem Derici'nin spor yaparken Instagram'da paylaştığı fotoğraflar takipçilerini korkuttu.
"ARTIK KİLO VERME"
Hayranları bir deri bir kemik kalan İrem Derici için 'Artık kilo verme' yorumu yaptı.
kaynak:haberler
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