IRKÇI SALDIRIYA UĞRAYAN ALMAN BAŞKANI TÜRK KEBAPÇILAR KURTARDI
Almanya'nın mülteci yanlısı tutumuyla tanınan Altena kentinin belediye başkanı ırkçılar tarafından saldırıya uğradı. Başkanın hayatını Türk kebapçılar kurtardı.
Almanya'nın batısında yer alan Altena kentinin belediye başkanı Andreas Hollstein, bir kebap restoranında uğradığı bıçaklı saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Muhafazakar partili başkanın, mültecilere karşı iyi niyetli yaklaşımları nedeniyle saldırının hedefi olduğu düşünülüyor.
"ŞUAN HAYATTA DEĞİLDİM"
Boynundan bıçaklanan Hollstein'e saldıran kişiye müdahale ise kebap dükkanının Türkiye kökenli sahibi Abdullah Demir ve oğlundan geldi. 57 yaşındaki Andreas Hollstein, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Eminim ki onlar bana yardım etmeseydi, şu anda hayatta değildim" dedi."POLİTİK GEREKÇELERİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR"
Kuzey Ren Vestfalya eyaleti başbakanı Armin Laschet, "Güvenlik birimleri olayın arkasında politik gerekçeler bulunduğunu düşünüyor" dedi. Almanya Şansölyesi Angela Merkel'de Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, "Belediye Başkanı Andreas Hollstein'e yardım edenlere de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.
Kuzey Ren Vestfalya bölgesinde bir kasaba olan Altena, mevcut kotadan daha fazla mülteci kabul ederek ismini duyurmuştu.
30 SANTİMETRELİK BIÇAKLA SALDIRILDI
Olayın görgü tanıkları ülke medyasına yaptıkları açıklamalarda, zanlının belediye başkanına saldırırken mülteci politikası karşıtı cümleler sarf ettiğini belirttiler. 56 yaşındaki saldırganın olay sırasında alkollü olduğu ve 30 santimetre uzunluğunda bir bıçak kullandığı açıklandı.
Yaklaşık 17 bin kişinin yaşadığı Altena, Mayıs ayında, mültecilerle ilgili çalışmalar nedeniyle ulusal çapta bir ödüle layık görüldü.DAHA ÖNCEDE BENZER SALDIRILAR YAŞANDI
2015 yılında bir başka Hristiyan Demokrat partili politikacı olan Henriette Reker de bıçaklı saldırıya uğramıştı.Köln Belediye Başkanı Henriette Reker'e kampanya dönemi sırasında bıçakla saldıran kişi, partinin mülteci politikasına karşı olduğunu ifade etmişti.Ülkede geçen Eylül ayında yapılan seçimlerde aşırı sağcı Alternative for Germany (AfD) partisi 94 koltuk kazanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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