'turuncu Kategorideki Terörist Etkisiz Hale Getirildi'
Figen Yüksekdağ'a Bir Şok Daha! Karar Açıklandı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'yenikapı' Yanıtı
Yurtdışı Oyları Uçakla Getiriliyor
Lindsay Lohan Sonunda Özüne Döndü!
Mevsimsel Geçişte Ayakkabı Seçimi Önemli Çünkü…
Kuzey Kore Abd'ye Meydan Okudu: Savaşa Hazırız
Suriye'de 2 Rus Askeri Öldü
Trump: Kuzey Kore Bela Arıyor
3. Havalimanı İhalesi Vestel'in
Bu İşin Partilerle, Şahıslarla İlgisi Yok, Bu İş Demokrasi İşi
Türkiye'nin İlk Akıllı Metrosu Harekete Geçti
Donk, Galatasaray'a Geri Dönüyor
Bitlis'te Öldürülen Terörist Bakın Kim Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da
Kerkük'te Bayraklar İndirildi
Bilal Erdoğan: Tayyip Erdoğan'dan Sonra Biraz Sıkar
Belediye İle Mesajlaşma Güldürdü
Fransa'ya Kazanmak İçin Gidiyoruz
Bir Erkeği Kendinize Aşık Etmenin 20 Yolu

ırkçı wilders yine 'fitne' peşinde!

IRKÇI WİLDERS YİNE 'FİTNE' PEŞİNDE!

Hollandalı politikacı Geert Wilders internetten yayınladığı ‘Fitne' adlı filminin yeni bölümünü çekecek

Tarih : 11 Nisan 2017, 12:12
Puan Ver : Irkçı Wilders Yine 'fitne' Peşinde!(8/10)9


Hollandalı aşırı sağcı politikacı Geert Wilders, 2008 yılında internetten yayınladığı ‘Fitne' adlı filminin yeni bölümlerinin hazırlığı içinde olduğunu bildirdi.



Gazete Habertürk'ten Ünal Öztürk'ün haberine göre Özgürlük Partisi (PVV) lideri Wilders, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Fitne 2' ile başlayacak 9 yeni bölüm hazırlayacağını duyurdu. İslam'ı, özellikle de Kuran'ı hedef alan ‘Fitne' adlı 16 dakikalık film 2008 yılında tamamlanmış, televizyon kanallarının kabul etmediği video internet üzerinden yayınlanmış, birkaç saat içinde 3 milyon kişi tarafından izlenmişti. Film, İslam ülkelerinden sert tepkiler almış ve dönemin başbakanı Balkenende, böylesi bir filmin yayınlanmasından üzüntü duyduğunu söylemişti.



 



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Irkçı  Wilders  Yine    Fitne    Peşinde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER