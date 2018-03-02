İRLANDA MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
Milli Takımımızın İrlanda ile 23 Mart'ta Antalya'da oynayacağı özel karşılaşmanın bilet satışı başladı.
A Milli Futbol Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti ile 23 Mart Cuma günü saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda oynayacağı özel karşılaşmanın internet üzerinden genel bilet satışı başladı.
BİLETLER KARGO İLE GÖNDERİLECEK
Federasyondan yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın bilet satışı, internet üzerinden taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor. Ayrıca satın alınan biletlerin, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacağı ifade edildi.
Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçının bilet fiyatları, 1. Kategori 30 TL, 2. Kategori 15 TL ve 3. Kategori 10 TL olarak belirlendi.
Kaynak: haberinburada
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