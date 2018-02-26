İŞ ADAMININ YANLIŞLIKLA ALDIĞI VALİZ KABUSU OLDU
Tatil için geldikleri İstanbul'daki havalimanında yanlış valizi aldıkları için tutuklanan Kazakistanlı iş adamı ve eşi, 22 gün hapis yattı. Çift, 4 ay süren davanın sonunda ülkelerine geri dönebildi.
Kazakistanlı iş adamı Vyacheslav Sapa ile eşi Tatyana, geçen Kasım'da tatil için İstanbul'a geldi. İkili, havalimanında yanlış çantayı aldıklarını sonradan fark etti.
HIRSIZLIKTAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
İkili, hırsızlıktan cezaevine gönderildi. Kazak çiftin arkadaşları Halil İbrahim Seyithanoğlu ise çifti kurtarmak için harekete geçti.
Sonunda çantası yanlışlıkla çalınan kişinin Dilshod Yadgarov olduğu belirlendi. Yadgarov, "Şikayetçi değilim" dedi.
Bunun üzerine çift, yurt dışına çıkış yasağı konularak 22 gün hapis yattıktan sonra salıverildi.
Ülkelerine dönemeyen Kazak çift, 4 ay boyunca arkadaşları Seyithanoğlu tarafından misafir edildi. Sonunda çift, yargılandıkları davadan beraat etti. Bu kararın ardından ikili, 4 ay sonra ülkelerine dönebildi.
Kaynak: haberinburada
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