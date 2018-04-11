Abd Savunma Bakanı: Suriye Müdahale İçin Hazırız, Emir Bekliyoruz!
Trump'ın Tehditlerine Putin'den Cevap Geldi!
Suriye'deki Gerilime İran'da Katıldı: Şam'ın Yanında Yer Alacağız
Ronaldo'nun Golünü Atmaya Çalıştı, Ayağını Kırdı
Uluslararası Ajans Duyurdu! Suudi Arabistan'a Füze Saldırısı
Trump'ın Tweet'iyle Altın Da Fırladı
Karlov Suikastçısı Altıntaş'ın Fetö Abisinin Görüntüleri Ortaya Çıktı
'bir Anda Göğüslerime Yapıştı, Çığlık Atmaya Başladım'
Rusya: Suriye'de Kimyasal Saldırı Olmadı. Bu Bir Kurgu
Merkez'den Rekor Kıran Dövizle İlgili İlk Yorum!
Gece Yarısına Kadar Depoları Doldurun Zam Geldi!
Gerçek Ortaya Çıktı! Salah, Galatasaray'ın Kapısından Dönmüş
Babasının Fotoğrafıyla Yaptığı Paylaşım Olay Oldu
Metrobüs Sapığına Hapis Cezası!
Abd-Rusya Restleşmesi Sonrası Esad, Havaalanı Ve Üslerini Kapattı
Son Dakika! Trump'ın Füze Tehdidi Sonrası Pentagon'dan Şaşırtan Çıkış
Küme Düşen Tarihi Kulüp, Parasızlıktan Stattaki Hurdaları Satıyor
Pensilvanya'da Öğretmenlere Savunma Amaçlı Beyzbol Sopası Dağıtıldı
Öğrencilerin Otostopla Bindiği Kamyon Devrildi: 1 Ölü 3 Yaralı
Abd-Rusya Restleşmesine Türkiye'den İlk Tepki!

İş adamlarını kaçırıp zorla senet imzalatan çete çökertildi

İŞ ADAMLARINI KAÇIRIP ZORLA SENET İMZALATAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ

İstanbul'da iş adamlarını belediyelerden ihale alma vaadiyle kandırarak para toplayan ve kaçırarak zorla senet imzalatan çete çökertildi.

Tarih : 11 Nisan 2018, 15:50
Puan Ver : İş Adamlarını Kaçırıp Zorla Senet İmzalatan Çete Çökertildi(9/10)5

İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş adamlarından "belediyelerden ihale alacaklarını" söyleyerek para aldıkları ardından da iş adamlarını kaçırarak zorla senet imzalattıkları iddia edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 880 bin lira değerinde 5 senet ile kılıç, kama, tabanca ve mermiler ele geçirildi.

"BELEDİYE İHALELERİ ALMAMA YARDIM EDECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

İstanbul'da 16 Mart 2018 tarihinde polise başvuran işadamı Bişar Ö. kaçırılarak zorla senet imzalatıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bişar Ö. ifadesinde "Bana belediye ihaleleri almama yardım edeceklerini söylediler. Önce 5 bin daha sonrada 20 ve 40 bin lira verdim. Ancak bir gelişme olmayınca paramı geri istedim. Bunun üzerine beni Gaziosmanpaşa'da bir oto galeriye çağırdılar. Orada bir gün boyunca zorla tutup senet imzalattılar." dedi.

880 BİN LİRA DEĞERİNDE 5 SENET BULUNDU

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis Gaziosmanşa Karayolları mahallesinde bulunan oto galeriye baskın yaptı. Baskında Adil E., Recep E., Eyüp E, Maşallah G. ve Mürteza A. gözaltına alındı. İşyerinde ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir adet tabanca, 95 adet mermi, çelik yelek, polis kelepçesinin yanı sıra kama ve kılıçlar ele geçirildi. İşyerinde toplam değeri 880 bin lira olan 5 adet senette bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler suçlamaları kabul etmezken işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden Adil E., Recep E., Eyüp E, Maşallah G. tutuklanırken diğer şüpheli Mürteza A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İş  Adamlarını  Kaçırıp  Zorla  Senet  İmzalatan  Çete  Çökertildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER