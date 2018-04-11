İŞ ADAMLARINI KAÇIRIP ZORLA SENET İMZALATAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ
İstanbul'da iş adamlarını belediyelerden ihale alma vaadiyle kandırarak para toplayan ve kaçırarak zorla senet imzalatan çete çökertildi.
İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş adamlarından "belediyelerden ihale alacaklarını" söyleyerek para aldıkları ardından da iş adamlarını kaçırarak zorla senet imzalattıkları iddia edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 880 bin lira değerinde 5 senet ile kılıç, kama, tabanca ve mermiler ele geçirildi.
"BELEDİYE İHALELERİ ALMAMA YARDIM EDECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"
İstanbul'da 16 Mart 2018 tarihinde polise başvuran işadamı Bişar Ö. kaçırılarak zorla senet imzalatıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bişar Ö. ifadesinde "Bana belediye ihaleleri almama yardım edeceklerini söylediler. Önce 5 bin daha sonrada 20 ve 40 bin lira verdim. Ancak bir gelişme olmayınca paramı geri istedim. Bunun üzerine beni Gaziosmanpaşa'da bir oto galeriye çağırdılar. Orada bir gün boyunca zorla tutup senet imzalattılar." dedi.
880 BİN LİRA DEĞERİNDE 5 SENET BULUNDU
Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis Gaziosmanşa Karayolları mahallesinde bulunan oto galeriye baskın yaptı. Baskında Adil E., Recep E., Eyüp E, Maşallah G. ve Mürteza A. gözaltına alındı. İşyerinde ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir adet tabanca, 95 adet mermi, çelik yelek, polis kelepçesinin yanı sıra kama ve kılıçlar ele geçirildi. İşyerinde toplam değeri 880 bin lira olan 5 adet senette bulundu.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler suçlamaları kabul etmezken işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden Adil E., Recep E., Eyüp E, Maşallah G. tutuklanırken diğer şüpheli Mürteza A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
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