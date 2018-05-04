Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, KPSS şartı olmadan 5 bin personel alımı yapacağını açıkladı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından Devlet Personel Başkanlığının resmi web adresi üzerinden yayımlanan ilanda şirket kendi bünyesinde görevlendirmek üzere 5 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Açıklamada, "Söz konusu ilan KPSS şartı bulunmamaktadır." denildi.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi yayımlandığı ilanında Postacı, gişe ve büro görevlisi, tekniker, uzman yardımcısı, mühendis, mimar, avukat kadroları için personel alımının yapılacağını ifade etti.

BAŞVURU DETAYLARI

İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını 14 Mayıs 2018 ile 18 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştireceklerdir. İlana başvurular www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak olan yazılı sınavlardan yalnızca birine başvuracaktır. Ayrıca, PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu hariç diğer pozisyonlar için Mernis adresinin bulunduğu İl'e göre tercih yapacaktır. Ayrıca şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL ŞARTLAR

Söz konusu ilana başvuru yapacak olan adayların başvurularının kabul edilmesi için adayların bazı şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından adaylarda aranan şartlar şöyle:

TÜRK VATANDAŞI OLMAK

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

KAMU HAKLARINDAN YASAKLI BULUNMAMAK

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

CİNSEL SUÇLARDAN CEZA ALMAMIŞ OLMAK

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

ATANACAĞI POZİSYON İÇİN BELİRLENEN ÖĞRENİM ŞARTINA HAİZ OLMAK

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).

ÇALIŞTIĞI YERLERDEN DİSİPLİN CEZASI ALMAMIŞ OLMAK

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak

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Kaynak: haberinburada