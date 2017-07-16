15 Temmuz'daki darbe girişiminin yıldönümünde iş dünyası örgütleri de bir dizi etkinlik düzenledi. Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ni ve Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ni ziyaret eden Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 15 Temmuz'un dirilişin sembolü olduğunu belirtirken, "Demokrasi nöbetimiz ilelebet sürecek. Bizler de gelecek nesillere güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmak için vazifemizi ifa edeceğiz. Çalışmayı ibadet sayan bir anlayışla, devletimize omuz vereceğiz. Şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize sahip çıkacağız" dedi.

HAİNLERE EKONOMİ CEVABI

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, "15 Temmuz'dan bu yana geçen bir yıl gösterdi ki; Türk milletinin sandıkta verdiği karara sahip çıkacak gücü var. Bu kararıyla ölümü göze alacak cesareti var. Ve geleceğin iyi olacağına dair büyük ümitleri var" ifadelerini kullandı. Türk halkının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbesini tarihe geçecek bir toplumsal direnişle püskürttüğünü anımsatan Çağlar, geçen bir yılda bu direnişin ekonomi cephesinde üretim ve istihdam seferberliğiyle ciddi bir destek bulduğunu, ekonomide göstergelerin iyiye gitmesiyle hainlere ve işbirlikçilerine en güzel cevabın verildiğinin altını çizdi.

DAHA ÇOK ÇALIŞIP ÜRETECEĞİZ

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, ülkesine ve demokrasiye sahip çıkarak bu uğurda canını feda eden aziz şehitleri bir kez daha minnetle andıklarını belirtirken, milletin zaferiyle sonuçlanan bu hain girişimin iş dünyasını da kenetlediğini dile getirdi. Koloğlu, ülkenin bu süreçten güçlenerek çıktığını kaydetti. Koloğlu, "Bundan sonraki süreçte ülkesi için çalışan, üreten iş dünyası olarak bizlere düşen daha çok çalışmak, daha çok üretmek, daha çok istihdam sağlamaktır" dedi.

HÜKÜMET AKILCI ÖNLEMLER ALDI

İTO Başkan Yardımcısı ve APG İnşaat Yatırım İcra Kurulu Başkanı Murat Kalsın, 15 Temmuz'daki hain girişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuyla bertaraf edildiğini belirtirken, "Hain darbe girişiminin üzerinden geçen bir yılda Türkiye, hükümetin aldığı yerinde önlemlerle yaşanabilecek krizleri yaşanmadan atlattı. Başta gayrimenkul sektörünün başlattığı kampanya seferberliği ile ekonomik şoklar da önlendi. Açıklanan düzenlemeler ile iç tüketimin teşviki sağlandı. Böylece ekonomimiz şokları kısa sürede geçiştirdi. Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla faizlerin düşmesi, tapu harcı, KDV ve ÖTV indirimleriyle konut başta birçok sektörde rekor satışlar oldu" dedi.

15 TEMMUZ'DA TARİH YAZILDI

Demirbaş Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Demirbaş ise Türkiye'nin büyümesi ve uluslararası platformlarda söz sahibi olmasından rahatsız olan dış güçlerin oynadığı kirli oyunlar, siyasi yıpratma çabalarının devam ettiğini belirterek, "15 Temmuz'da yaşanan bu elim olay dünyaya gerektiğinde nasıl birlik olduğumuzu, kahramanca ülkemize sahip çıktığımızı gösterdi. Bizi bölmeye, yıpratmaya çalışan dış güçler bunu beklemiyorlardı. Tüm dünya günlerce bizi konuştu. Bu hain girişimin üstünden tam 1 yıl geçti. Ülkemiz 15 Temmuz günü tarih yazdı" dedi.

Kaynak: haberinburada