Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'nin ocak ayında 26,7 milyon olan toplam istihdamın, eylülde 28,8 milyona yükseldiğini belirterek, 9 ay içerisinde sağlanan 2,1 milyonluk bu istihdam artışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından şubat ayında açıklanan istihdam seferberliğinin önemli etkisi olduğunu söyledi. Ocak ayında yüzde 13 seviyesinde olan işsizlik oranının Eylül 2017 dönemi itibarıyla yüzde 10,6'ya gerilediğine işaret eden Kaan, sağlanan bu gelişime rağmen işsizlik oranının daha alt seviyelere çekilmesinin yolunun, istihdam seferberliğinin aynı motivasyonla devam etmesinden geçtiğini vurguladı.

"İSTİHDAM BÜYÜME ORANLARINI DESTEKLEYECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "artı 2 istihdam" çağrısını bu bağlamda çok önemli gördüklerini ifade eden Kaan, şunları kaydetti:

"İşverene prim teşviki uygulamasının 2020 yılına kadar devam edecek olması, istihdam seferberliğinin sürdürülebilirliği açısından oldukça olumlu bir karardır. Buna ek olarak, eğitim ücretleri devlet tarafından sağlanacak olan ve uzmanlık isteyen sektörlere yönelik istihdamı artırmayı amaçlayan kupon yöntemi, engelli vatandaşlarımızın istihdamına yönelik teşvikin artırılması, sağlanan her ek istihdam için maaş, prim ve verginin devletle işveren arasında paylaşılacak olması, işsizlik oranının kısa vadede istenilen seviyelere çekilmesine yardımcı olacaktır. İşverene sağlanan bu teşviklerle artacak olan istihdam büyüme oranlarını destekleyecek, büyümedeki artışlar da daha fazla istihdamı beraberinde getirecektir."

"İSTİHDAMA DESTEK MİLLİ BİR SORUMLULUKTUR"

İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Genel Başkanı Osman Ünsal da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstihdam Şurası'nda yaptığı "artı 2 istihdam" çağrısına tam destek vereceklerini bildirdi.

BİRKONFED olarak ülkenin içinde bulunduğu zor dönemlerde istihdamı artıracak faaliyetlerde bulunduklarını ifade eden Ünsal, "Türkiye'nin büyümesi istihdam ile mümkündür. Gençlerimizi, mesleki alanlarda nitelik kazandırarak iş alemine kanalize etmek zorundayız." dedi.

Ünsal, ülkenin kalkınma ve büyüme hedeflerini yakalaması için tüm imkanlarını seferber edeceklerini belirterek, "Türkiye olarak günden güne güçleniyoruz. Kararlı politikalarımızı uluslararası arenada daha etkin hale getirmemiz için iş dünyası olarak istihdamı artırmak, planlı sanayi ağımızı kurarak dışa bağımlılığımızı günden güne azaltmak zorundayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstihdam Şura'sında yaptığı açıklamalar ve iş dünyasından artı 2 istihdam desteği istemesi de üstümüzdeki sorumluluğun ne denli fazla olduğunu gösterir. İstihdam seferberliğine destek vermek milli bir sorumluluktur." şeklinde konuştu.

"DEVLETİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"

BİRKONFED olarak tüm işletmeleriyle istihdam seferberliğine en üst seviyede katkı vereceklerini belirten Ünsal, "2018 yılında yapacağımız Ar-Ge çalışmaları ve sanayi yatırımları ile hem üretim hem de istihdam alanında ülkemize en ciddi katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarından biri olacağız. Gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük miras ekonomisi güçlü, refah içinde bir Türkiye olacaktır. Biz de bu sorumlulukla tüm imkanlarımızı kullanarak devletimiz ve milletimizin yanında olacağız." yorumunu yaptı.

"İŞ ADAMLARININ EN ÖNEMLİ GÖREVİ İSTİHDAM YARATMAK"

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ise bir yatırım yapmaları halinde "artı 2"den çok daha fazla istihdam yarattıklarını, gündemlerindeki yeni yatırım çalışmalarıyla çok daha fazla ilave istihdam oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Kibar, "Türkiye için daha evvel bir kişi ilave istihdam çağrısı yapılmıştı. Şimdi de 2 kişi istihdam çağrısı yapılıyor. Tabii ki biz bunun çok daha yükseğini yapıyoruz. Ben bu tip çağrılara hep olumlu yaklaşıyorum." diye konuştu.

"BİZE YÖNELİK BÖYLE BİR ÇAĞRIYI GAYET NORMAL BULUYORUM"

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ise iş adamlarının en büyük görevinin istihdam yaratmak olduğunu vurgulayarak, "Onun için yeni şirketler yaratıp yeni istihdamlar sağlıyoruz. Bizim aslında görevimiz bu olduğu için, bize yönelik böyle bir çağrıyı gayet normal buluyorum. Akfen olarak bizim ilave istihdamımız zaten 2 kişi falan değil. Bizim bu sene ilave istihdamımız 250-300 kişi olacak zaten." ifadelerini kullandı.

"BAZI FABRİKALARIMIZDA EKSİYLE BİLE ÇALIŞIYORUZ"

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu da iş adamlarının istihdam yarattığını ve istihdam artışını her zaman desteklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir büyüme var. Bu büyümeye göre zaten herkes işçi alıyor. Evet, bugün Türkiye'de işsizlik var ama iş beğenmeme de var. Cumhurbaşkanımız da söyledi; işçi bulunamıyor. Bunu da düşünmek lazım. Yoksa biz her zaman istihdam yapıyoruz, işçi alıyoruz. Hatta bazı fabrikalarımızda eksiyle bile çalışıyoruz. Bursa'da bazı makineleri kapatmak zorunda kalıyoruz. Bugün bazı bölgelerde işsizlik yok gibi."

Kaynak: haberinburada