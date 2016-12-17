Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

iş dünyasından teröre tepki!

İŞ DÜNYASINDAN TERÖRE TEPKİ!

İş dünyası, bu sabah Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırısını sert bir şekilde kınadı.

Tarih : 17 Aralık 2016, 13:25
Puan Ver : İş Dünyasından Teröre Tepki!(8/10)8


"BİZE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKLER"



Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, Kayseri'de gerçekleşen menfur terör saldırısıyla ilgili bir mesaj yayımladı. Olpak yaptığı açıklamada şunları kaydetti.



"Maalesef hainler hainlik yapmaya devam ediyorlar. Bugün Kayseri Erciyes Üniversitesi yakınlarında doğrudan askerimizi hedef alan bir terör saldırısının haberi ile yüreklerimiz yine dağlandı. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazi ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Başta şehit ailelerimize olmak üzere tüm milletimize sabır diliyorum. Bu vatanın kahraman evlatlarını hedef alan her saldırının milletimizin birlik ve bütünlüğüne yapıldığı ortadadır. Ancak hainler bilsin ki bu milleti asla sindiremeyecek, yıldıramayacaklar. Bize diz çöktüremeyecekler.Milletimizin başı sağ olsun"



"BAŞARAMAYACAKSINIZ! MİLLET SEFERBER, BİR VE BERABER..."



Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran Kayseri'deki terör saldırısına sert tepki gösterdi. Baran yaptığı açıklamada;



"Çarşı iznine çıkan askeri, öğrenciyi, sivil vatandaşı kalleşçe katleden, ocaklarar ateş düşüren terör örgütü; işte bu yüzden hiçbir zaman insan olamaycaksınız! Bu millet canı yana yana da olsa size taviz vermeyecektir, birlik ve beraberliken vazgeçmeyecektir! Kayseri'de İstanbul'da, ülkemizin neresinde olursa olsun teröre karşı biriz, beraberiz! Tankla uçakla yapamadıklarını kalleş bombalarla yapacaklarını zannedenler ! Başaramayacaksınız! Millet seferber, bir ve beraber..." dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: İş  Dünyasından  Teröre  Tepki    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER