Rizde'de belediyeler, özel idareler, müftülükler ve diğer kamu kurumlarında 6 ay süreyle çalıştırılmak üzere açılan ve 2 bin kişinin geçici istihdam edileceği programa başvurmak isteyenler, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde toplandı.

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

İş Başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kurumun önünde yoğun kalabalık oluştururken kuyruk metrelerce uzadı. Vatandaşların başvuruları, saat 08.00'den itibaren görevliler tarafından gruplar halinde alınmaya başlandı. Başvuruların 28 Nisan Cumartesi günü ise sona ereceği belirtildi.

Kaynak: haberinburada