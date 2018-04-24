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İş İmkanını Duyan Koştu! Kuyruğun Ucu Bucağı Görünmüyor
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İş imkanını duyan koştu! Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor

İŞ İMKANINI DUYAN KOŞTU! KUYRUĞUN UCU BUCAĞI GÖRÜNMÜYOR

Rize'de, toplum yararına programlar kapsamında geçici süreli 2 bin kişiye sağlanan istihdam imkanı, İŞKUR İl Müdürlüğünde yoğunluğa yol açtı.

Tarih : 24 Nisan 2018, 11:30
Puan Ver : İş İmkanını Duyan Koştu! Kuyruğun Ucu Bucağı Görünmüyor(9/10)5

Rizde'de belediyeler, özel idareler, müftülükler ve diğer kamu kurumlarında 6 ay süreyle çalıştırılmak üzere açılan ve 2 bin kişinin geçici istihdam edileceği programa başvurmak isteyenler, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde toplandı.

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

İş Başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kurumun önünde yoğun kalabalık oluştururken kuyruk metrelerce uzadı. Vatandaşların başvuruları, saat 08.00'den itibaren görevliler tarafından gruplar halinde alınmaya başlandı. Başvuruların 28 Nisan Cumartesi günü ise sona ereceği belirtildi.



 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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