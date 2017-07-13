Acun Ilıcalı iş ortağı ve arkadaşı Esat Yontuç ünlü modacı Hande Gülşen'le sözlendi. Söz töreninde gözler Acun'u aradı ama bulamadı.

Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşlarından olan iş ortağı Esat Yontunç, Hande Gülşen ile sözlendi.

ÜNLÜLERİ GİYDİRİYOR

İkilinin bu mutlu anına ait görüntüleri ise yine Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaştı. Esat Yontunç, uzun süredir birlikte olduğu Hande Gülşen ile yaz sonu nikah masasına oturmayı planlıyor. Moda tasarımcısı olan Hande Gülşen, ikiz kardeşi Duygu ile yarattığı marka sayesinde çok sayıda ünlü ismi giydiriyor.

GÖZLER ACUN'U ARADI AMA BULAMADI

Öte yandan Esat Yontuç'un en mutlu gününde gözler Acun Ilıcalı'yı aradı ancak göremedi. Acun'un iş ortağı ve arkadaşının mutlu gününde neden yer almadığı ise merak konusu oldu.

Kaynak: haberinburada