CHP'li vekillerin partisine geçmesine ilişkin açıklama yapan Meral Akşener, "Ortak tuzak kurdular, boşa çıkarıldı. Kılıçdaroğlu'nun adımı her türlü takdirin üzerinde." dedi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

CHP'li 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilini basın toplantısı ile duyurdu. CHP'li heyet saat 16.00'da Akşener'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Akşener yazılı bir açıklama yaptı.

"HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDE"

Açıklamada işbirliğiyle ilgili Akşener'in "Ortak tuzak kurdular, boşa çıkarıldı. Kılıçdaroğlu'nun adımı her türlü takdirin üzerinde." ifadeleri dikkat çekti.

Kaynak: haberinburada