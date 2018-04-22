Fikret Orman'dan Flaş Karar: Olağanüstü Toplanacağız
Vodafone Park'ta Zorlu Mücadele! Canlı Anlatım
Son Dakika!Hükümet'ten İyi Parti - Chp İşbirliğine İlk Yorum: Siyasi Ahlaksızlık!
Atiker Konyaspor'dan Kritik 3 Puan
Akhisar'da Puanlar Paylaşıldı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu'na İyi Parti Bombardımanı: Onursuz, Aparat
Tractor Sazi, Ertuğrul Sağlam İle Yollarını Ayırıyor
Filistinli Engelli Kardeşler Hayallerine Türkiye'de Kavuşacak
Pavlopulos'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü: Açıklamalarını Memnuniyetle Karşılıyoruz
Chp'nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıklayacağı Tarih Belli Oldu!
Taraftarlar Seyircisiz Maça Akın Etti
İşbirliği Sonrası Akşener'den Kılıçdaroğlu'na Övgü Dolu Sözler!
Son Dakika! Ysk Seçime Katılabilecek 10 Siyasi Partinin Listesini Yayınladı!
Samsunsporlu Futbolcular Hakem Odasına Girmeye Çalıştı
Genç Şarkıcı Aleyna Tilki Üstün Zekalı Çıktı
İyi Parti Seçime Girebilecek Mi? Ysk Kararını Verdi
Arkadaşına Olan Borcunu Ödememek İçin Kendini Vurdurttu!
'abdullah Gül Aday Olursa Destekler Misiniz' Sorusuna Hdp'den Yanıt
15 Chp'li Vekilin İyi Parti'ye Katılmasına Ak Parti'den İlk Tepki!
Ahmet Ağaoğlu İlk Transferini Yaptı! Ön Protokol İmzalandı

İşbirliği sonrası Akşener'den Kılıçdaroğlu'na övgü dolu sözler!

İŞBİRLİĞİ SONRASI AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÖVGÜ DOLU SÖZLER!

CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye geçmesinin ardından yazılı açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Kılıçdaroğlu'nun adımı her türlü takdirin üzerinde." dedi.

Tarih : 22 Nisan 2018, 17:50
Puan Ver : İşbirliği Sonrası Akşener'den Kılıçdaroğlu'na Övgü Dolu Sözler!(6/10)2

CHP'li vekillerin partisine geçmesine ilişkin açıklama yapan Meral Akşener, "Ortak tuzak kurdular, boşa çıkarıldı. Kılıçdaroğlu'nun adımı her türlü takdirin üzerinde." dedi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

CHP'li 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilini basın toplantısı ile duyurdu. CHP'li heyet saat 16.00'da Akşener'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Akşener yazılı bir açıklama yaptı.

"HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDE"

Açıklamada işbirliğiyle ilgili Akşener'in "Ortak tuzak kurdular, boşa çıkarıldı. Kılıçdaroğlu'nun adımı her türlü takdirin üzerinde." ifadeleri dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İşbirliği  Sonrası  Akşener  Den  Kılıçdaroğlu  Na  Övgü  Dolu  Sözler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER