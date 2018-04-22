İŞBİRLİĞİ SONRASI AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÖVGÜ DOLU SÖZLER!
CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye geçmesinin ardından yazılı açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Kılıçdaroğlu'nun adımı her türlü takdirin üzerinde." dedi.
CHP'li vekillerin partisine geçmesine ilişkin açıklama yapan Meral Akşener, "Ortak tuzak kurdular, boşa çıkarıldı. Kılıçdaroğlu'nun adımı her türlü takdirin üzerinde." dedi.
YAZILI AÇIKLAMA YAPTI
CHP'li 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilini basın toplantısı ile duyurdu. CHP'li heyet saat 16.00'da Akşener'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Akşener yazılı bir açıklama yaptı.
"HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDE"
Açıklamada işbirliğiyle ilgili Akşener'in "Ortak tuzak kurdular, boşa çıkarıldı. Kılıçdaroğlu'nun adımı her türlü takdirin üzerinde." ifadeleri dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
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