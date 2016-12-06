Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

işçi de işveren de bizim, reel olmamız gerekiyor

İŞÇİ DE İŞVEREN DE BİZİM, REEL OLMAMIZ GEREKİYOR

Bugün toplanan asgari ücret tespit komisyonu öncesinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Reel olmamız gerekiyor. Asgari ücrete yapılan artıştaki her oran, yalnız asgari ücreti değil istihdamın tamamını, iş gücü maliyetlerinin tamamını etkiliyor" dedi.

Tarih : 06 Aralık 2016, 14:03
Puan Ver : İşçi De İşveren De Bizim, Reel Olmamız Gerekiyor(0/10)


Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücret görüşmeleri öncesinde konuşarak, ‘İşçi de bizim işveren de bizim. Reel olmamız gerekiyor.



Asgari ücrete yapılan artıştaki her oran, yalnız asgari ücreti değil istihdamın tamamını, iş gücü maliyetlerinin tamamını etkiliyor' dedi.  İşçi ve işveren temsilcilerinin talep ve görüşlerini sunacağı toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başladı.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: İşçi  De  İşveren  De  Bizim  Reel  Olmamız  Gerekiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER