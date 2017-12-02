Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak

İşe Erken Gidebilmek İçin Yol Çizgilerini Değiştiren Adam Kameralara Yakalandı

İŞE ERKEN GİDEBİLMEK İÇİN YOL ÇİZGİLERİNİ DEĞİŞTİREN ADAM KAMERALARA YAKALANDI

Çin'in doğusundaki Lianyungang kentinde, her gün işe giderken bindiği otobüsün kavşakta beklemesinden usanan bir adam, yol işaretlerini değiştirmeye çalışırken güvenlik kameralarına yakalandı.

Tarih : 02 Aralık 2017, 04:00
Puan Ver : İşe Erken Gidebilmek İçin Yol Çizgilerini Değiştiren Adam Kameralara Yakalandı(5/10)1

Trafiğin akışını değiştirmek için beyaz boyayla farklı yönde oklar çizen Cai, 27 Eylül'de yaşandığı belirtilen olayla ilgili olarak polise "Düz giden araçlar çok fazla beklemek zorundaydı. Oysa sola dönüşte yol her zaman boştu. Trafiğin yönünü değiştirirsem her gün işe daha kolay gidip gelirim diye düşündüm" dedi."

"YAPTIĞI ÇOK TEHLİKELİ"

Polis yetkilileri, Modern Express gazetesine Cai'nin arabaların çarpışmasıyla sonuçlanabilecek çok tehlikeli bir şey yaptığını ve okların yönünün eski haline getirildiğini söyledi. Soyadının Cai olduğu belirtilen 28 yaşındaki adam 1000 Yuan (yaklaşık 151 dolar) cezaya çarptırıldı. Mayıs ayında da Şejiang bölgesinde, bir sürücü anayolda tebeşirle kendisine park yeri çizerken yakalanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İşe  Erken  Gidebilmek  İçin  Yol  Çizgilerini  Değiştiren  Adam  Kameralara  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER