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İşe Giden İstanbullu Yolda Kaldı! Haliç'teki Kaza Trafiği Kilitledi

İŞE GİDEN İSTANBULLU YOLDA KALDI! HALİÇ'TEKİ KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

İstanbul'da D100 Karayolu'nda meydana gelen kaza nedeniyle trafik yoğunluğu Merter'e kadar uzadı.

Tarih : 24 Nisan 2018, 10:00
Puan Ver : İşe Giden İstanbullu Yolda Kaldı! Haliç'teki Kaza Trafiği Kilitledi(6/10)2

Haliç'te 1. Köprü istikametinde meydana gelen kaza yüzünden D100 Karayolu'nda trafik kilitlendi.

HALİÇ ORTA KÖPRÜ GİRİŞİNDE KAZA MEYDANA GELDİ

Haliç orta köprü girişinde sol şeritte 1.Köprü istikametinde trafik kazası meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik yoğunluğu D100 Merter'e kadar uzadı.

TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kazaların olduğu bölgelere sağlık ve trafik ekipleri sevk edilirken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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