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İşe Giderken Kabusu Yaşadı! Özel Güvenlikçi Kadının Yüzüne, Bilinmeyen Sıvı Atıp Kaçtılar
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İşe Giderken Kabusu Yaşadı! Özel Güvenlikçi Kadının Yüzüne, Bilinmeyen Sıvı Atıp Kaçtılar

İŞE GİDERKEN KABUSU YAŞADI! ÖZEL GÜVENLİKÇİ KADININ YÜZÜNE, BİLİNMEYEN SIVI ATIP KAÇTILAR

Konya'da sabah işe giden özel güvenlik görevlisi kadının yüzüne, tanımadığı bir kişi tarafından bilinmeyen bir madde atıldı. Hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumu iyi.

Tarih : 11 Aralık 2017, 18:30
Puan Ver : İşe Giderken Kabusu Yaşadı! Özel Güvenlikçi Kadının Yüzüne, Bilinmeyen Sıvı Atıp Kaçtılar(8/10)4

Konya'da sabah işe gitmek için evinden çıkan özel güvenlik görevlisi Rukiye K.'nin yüzüne, tanımadığı bir kişi tarafından bilinmeyen bir madde atıldı. Bir anda acı içinde kalan, yüzü ve gözünün yandığını söyleyen genç kadına çevredeki esnaf yardım etti. Rukiye K., hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

YÜZÜNE MADDE FIRLATIP KAÇTILAR

Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydan geldi. Bir kamu kurumunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Rukiye K., evinden çıkıp işe gitmek üzere kaldırımdan yürümeye başladı. Bu sırada genç bir erkek, arkadan yanına yaklaştığı Rukiye K.'nin yüzüne bir madde fırlattı.

İLK MÜDAHALEYİ ESNAF YAPTI

Acı içinde kalan Rukiye K.,'ye ilk müdahaleyi çevrede bulunan esnaf yaptı. Yüzü yanan ve gözlerini açamayan Rukiye K., çağrılan ambulansla Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada göz polikliniğinde tedavi altına alınan Rukiye K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis genç kadına bilinmeyen maddeyi atan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Genç kadının yüzüne atılanın ilk belirlemelere göre kezzap veya benzer bir etkiyi yaratacak iz bırakan bir madde olmadığı öğrenildi.

Saldırıdan sonra genç kadının acı içinde kaldığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde Rukiye K.,'nin "Görsem arkasından giderdim korkmam. Yüzüm yandığı için gidemedim" dediği görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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