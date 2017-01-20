

Suriye devlet televizyonu, terör örgütünün antik kent Palmira'daki Roma tiyatrosu ve sütunları imha ettiğini duyurdu. Aralık 2016'da antik kenti yeniden ele geçiren IŞİD'in dün de aynı yerde toplu infaz yaptığı duyurulmuştu.







IŞİD, 20 Mayıs 2015'te yoğun çatışmaların ardından tarihi Palmira antik kentinin kontrolünü sağladı. Eli kanlı terör örgütü, binlerce yıllık geçmişe sahip kentteki tarihi eserleri harabeye çevirdi. BM güvenlik güçlerinin koruması altında bölgeye giden UNESCO heyeti, Palmira'daki büyük heykellerin, büstlerin, mezarların ve anıtların büyük bir kısmının yıkılıp, parçalandığını açıkladı.







Antik kentin IŞİD'den kurtarılmasıyla Mayıs 2016'da amfi tiyatroda bir konser verildi. Ancak Şam rejimi geçen yılın sonunda tüm gücünü Halep savaşına yöneltince, IŞİD geri döndü ve Palmira çevresini Aralık 2016'da yeniden ele geçirdi. Palmira, 2016'da topraklarının dörtte birini kaybeden IŞİD'in yeniden ele geçirdiği birkaç yerden birisi.







Suriye'deki iç savaştan önce Palmira, ülkenin en önemli turistik merkezlerinden biriydi. Her yıl binlerce turist, antik kenti görmek için bölgeye akın ediyordu.







Çölün Gelini ismiyle de bilinen Palmira'nın tarihi MÖ 19. yüzyıla kadar geriye gidiyor. Yunan ve Roma kaynaklarında ise 1. yüzyıldan itibaren kayıtlarda yer alıyor.







kaynak:milliyet