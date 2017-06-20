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ışid hattı yarıldı, 500 metre içeri girdiler!

IŞİD HATTI YARILDI, 500 METRE İÇERİ GİRDİLER!

Musul'da iki mahalleye hapsolan teröristler Faruk Mahallesi'nde ordu birlikleriyle yüz yüze çarpışıyor.

Tarih : 20 Haziran 2017, 13:22
Puan Ver : Işid Hattı Yarıldı, 500 Metre İçeri Girdiler!(5/10)6


Musul'da iki mahalleye hapsolan teröristler Faruk Mahallesi'nde ordu birlikleriyle yüz yüze çarpışıyor. IŞİD canileri için yapılan anonslarda, teslim olmalaları halinde ölecekleri bildiriliyor. Uçaklardan atılan bildirilerde ise, sivillerden ellerine geçen ilk fırsatta çatışma bölgesinden kaçması isteniyor.



Elinde tuttuğu en büyük kent Musul'da artık yalnızca iki mahalleye sıkışan terör örgütü IŞİD'e karşı harekete geçen Irak Ordu birlikleri, Eski Şehir'de bir hattı yardı ve Faruk Mahallesi'nde yaklaşık yarım kilometre ilerledi.



Tarihi semtin dar sokaklarında artık yüz yüze çatışmalar yaşanıyor. Kaçacak hiçbir yerleri kalmayan IŞİD teröristleri, keskin nişancı atışlarıyla mevzilerini korumaya çalışıyor.



 



kaynak:milliyet








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