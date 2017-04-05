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ışid tikrit'te saldırdı: en az 26 ölü

IŞİD TİKRİT'TE SALDIRDI: EN AZ 26 ÖLÜ

Hastane ve güvenlik kaynakları, yaşamını yitirenlerin 14'ünün polis olduğunu bildiriyor. Teröristlerin, adreslerini belirledikleri polislerin evlerine baskın yaptığı açıklandı.

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:59
Puan Ver : Işid Tikrit'te Saldırdı: En Az 26 Ölü(6/10)3


Terör örgütü, Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Tikrit'te saldırı düzenledi.



Reuters haber ajansı, en az 26 can kaybı olduğunu bildiriyor. Ajans, haberini güvenlik ve Hastane kaynaklarına dayandırıyor.



Yaşamını yitirenlerin 14'ü polis. En az 40 yaralı ise hastanelere taşındı.



Teröristlerin, polislerin evlerine baskın yaptığı bildiriliyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, evlerinde öldürülmüş SWAT timi komutanlarının fotoğrafları paylaşıldı.



Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da köşeye sıkışan terör örgütü, geride kalan her gün adım adım yenilgiye sürükleniyor. 17 Ekim'de başlayan operasyonda bugüne kadar kentin büyük çoğunluğunu kaybeden teröristler, batı yakasındaki mahallelerin bir kısmında sayıları 300 bini bulan sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor.



 



kaynak:milliyet








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