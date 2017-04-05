

Terör örgütü, Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Tikrit'te saldırı düzenledi.







Reuters haber ajansı, en az 26 can kaybı olduğunu bildiriyor. Ajans, haberini güvenlik ve Hastane kaynaklarına dayandırıyor.







Yaşamını yitirenlerin 14'ü polis. En az 40 yaralı ise hastanelere taşındı.







Teröristlerin, polislerin evlerine baskın yaptığı bildiriliyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, evlerinde öldürülmüş SWAT timi komutanlarının fotoğrafları paylaşıldı.







Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da köşeye sıkışan terör örgütü, geride kalan her gün adım adım yenilgiye sürükleniyor. 17 Ekim'de başlayan operasyonda bugüne kadar kentin büyük çoğunluğunu kaybeden teröristler, batı yakasındaki mahallelerin bir kısmında sayıları 300 bini bulan sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor.







kaynak:milliyet