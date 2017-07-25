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IŞİD'e Karşı Gökkuşağı Bayrağı Yükseliyor: İlk LGBT Savaş Birimi Kuruldu

IŞİD'E KARŞI GÖKKUŞAĞI BAYRAĞI YÜKSELİYOR: İLK LGBT SAVAŞ BİRİMİ KURULDU

Uluslararası gönüllüler ordusu, gökkuşağı bayrağını yükselterek IŞİD'i parçalamak için ilk LGBT savaş birimini oluşturuyor.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 17:00
Puan Ver : Işid'e Karşı Gökkuşağı Bayrağı Yükseliyor: İlk Lgbt Savaş Birimi Kuruldu(6/10)2

Uluslararası Devrimci Halkın Gerilla Güçleri adlı gönüllülerden oluşan ordu, gökkuşağı bayrağını yükselterek IŞİD'i parçalamak amacıyla ilk LGBT savaş birimini oluşturuyor. Bu bağlamda Eşcinsel Ayaklanma ve Kurtuluş Ordusu kurulması kararlaştırıldı. Grup, amacının "Çift cinsiyet baskısını yok edip cinsel devrimi ilerletmek" olduğunu ifade etti. Uluslararası Devrimci Halkın Gerilla Güçleri için savaşacağı tahmin edildi. Grup, IŞİD'in Suriye'de eşcinselleri cezalandırıp öldürerek ayakta kalamayacağını belirtti.

CİNSEL DEVRİM YARATMAYI AMAÇLIYORLAR

IŞİD ile savaşan Kürt güçleri, Kuzey Suriye'deki terörle mücadele için ilk LGBT mücadele birimini kurdu. Eşcinsel Mücadele ve Kurtuluş Ordusu (TQILA), internet üzerinden yayınladığı bildiride, grubun kuruluş amacını "Eşcinseller üzerindeki baskıyı yok edip cinsel devrim yaratmak" olarak açıkladı. Bildiri şu şekilde devam etti: "Eşcinsel erkeklerin çatılardan atılıp IŞİD tarafından taşlanmasına ve ölüme terk edilmesine seyirci kalınamaz."

"BU EŞCİNSELLER FAŞİSTLERİ ÖLDÜRÜYOR" YAZILI AFİŞLE POZ VERDİLER

Açıklama, YPG olarak bilinen bir Kürt milisi ile IŞİD'e karşı savaşan yabancı savaşçılardan oluşan ve anarşist bir hareket olan Uluslararası Devrimci Halkın Gerilla Güçleri tarafından yapıldı. Ayrıca birlik, LGBT'nin Suriye'nin Rakka kentinde, gökkuşağı bayrağı ve "Bu eşcinseller faşistleri öldürüyor" yazılı bir afişle poz verdikleri bir fotoğrafı da paylaştı.

RAKKA'DA SAVAŞMAYA BAŞLADILAR

Bu tanıtım açıklamasında, pembe bir zemin üzerinde AK47 model silah fotoğrafı bulunan bir logoya sahip Eşcinsel Mücadele ve Kurtuluş Ordusu, eşcinsel topluluğa saldıran dünya güçlerini kınadığını ifade etti. Grubun sözcüsü Heval Rojhilat, yeni kurulan birliğin büyüklüğünü ve grup üyelerinden kaçının LGBT mensubu olduğunu açıklamadı. Rojhilat, "Yoldaşlarımızdan birçoğu LGBT topluluğunda ve biz şuan Rakka'da savaşıyoruz" şeklinde konuştu.

IŞİD'İN, 3 YILDIR DÜZİNELERCE EŞCİNSELİ ÖLDÜRDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Rakka düşerse şehirde gökkuşağı bayrağının uçurulacağı açıklandı. Terör örgütü IŞİD, sosyal medya kanallarında, eşcinsel erkeklerin yüksek binaların tepesine çıkarıldığı fotoğraf ve videoları yayınladı. Hayatta kalmayı başarırlarsa, aşağıda bekleyen çete tarafından öldürülecekleri açıklandı. Üç yıldan uzun bir süredir, IŞİD yönetimine maruz kalan düzinelerce LGBT mensubunun öldürüldüğü düşünülüyor.

( Kaynak: dailymail.co.uk )

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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