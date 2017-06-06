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ışid'in kalesi rakka'ya saldırı başladı

IŞİD'İN KALESİ RAKKA'YA SALDIRI BAŞLADI

Gözlemciler, terör örgütünün başkent ilan ettiği Suriye'nin kuzeyindeki kenti geri almak için saldırı başlatıldığını bildiriyor. Gelişmeyi Reuters son dakika olarak duyurdu.

Tarih : 06 Haziran 2017, 10:26
Puan Ver : Işid'in Kalesi Rakka'ya Saldırı Başladı(6/10)6


ABD'nin desteklediği ve çoğunluğu PKK'nun Suriye uzantısı YPG'lilerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDF), bugün IŞİD'in kalesi Rakka'ya operasyon başlattı.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütünün kalesine doğru harekete geçen SDF güçlerinin kentin kuzeyindeki askeri üs ve doğusundaki El Maşlab semtini hedef aldığını bildiriyor.



 



kaynak:milliyet








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