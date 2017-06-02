

IŞİD militanları tarafından Irak'taki köyünden kaçırılıp seks kölesi yapılan Ezidi aktivist Nadia Murad, köyüne döndü ve bir törenle karşılandı.







Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğu bu duygu dolu buluşmada yetkililerle tek tek tokalaşan Murad, gözyaşlarına hakim olamadı. Irak'ın kuzeybatısında kaçırılan 7.000 kadın ve kızdan biri olan Murad, 2014'te Sincar yakınlarındaki Koço'da yaşıyordu. 400.000 Ezidi'nin yaşadığı bölgede kaçırılanlar arasında yer alan Murad, aylarca IŞİD militanları tarafından Musul'da tecavüz ve işkenceye maruz kalmıştı.







kaynak:milliyet