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ışid'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyünde

IŞİD'İN SEKS KÖLESİ YAPTIĞI KADIN 3 YIL SONRA KÖYÜNDE

2014'te IŞİD tarafından kaçırılarak seks kölesi yapılan kadın, Irak'taki köyüne geri döndü. Murat köyde törenle karşılandı

Tarih : 02 Haziran 2017, 12:40
Puan Ver : Işid'in Seks Kölesi Yaptığı Kadın 3 Yıl Sonra Köyünde(5/10)6


IŞİD militanları tarafından Irak'taki köyünden kaçırılıp seks kölesi yapılan Ezidi aktivist Nadia Murad, köyüne döndü ve bir törenle karşılandı.



Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğu bu duygu dolu buluşmada yetkililerle tek tek tokalaşan Murad, gözyaşlarına hakim olamadı. Irak'ın kuzeybatısında kaçırılan 7.000 kadın ve kızdan biri olan Murad, 2014'te Sincar yakınlarındaki Koço'da yaşıyordu. 400.000 Ezidi'nin yaşadığı bölgede kaçırılanlar arasında yer alan Murad, aylarca IŞİD militanları tarafından Musul'da tecavüz ve işkenceye maruz kalmıştı.



 



kaynak:milliyet








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