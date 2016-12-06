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ışid'in yeni sözcüsünden türkiye'ye alçak tehdit

IŞİD'İN YENİ SÖZCÜSÜNDEN TÜRKİYE'YE ALÇAK TEHDİT

DEAŞ'ın (IŞİD) yeni sözcüsü, terör örgütünün destekçilerinin dünyanın dört bir yanındaki Türk büyükelçilikleri ve konsolosluklarına saldıracağını söyledi.

Tarih : 06 Aralık 2016, 12:03
Puan Ver : Işid'in Yeni Sözcüsünden Türkiye'ye Alçak Tehdit(0/10)


Rus Hava Kuvvetleri'nin Halep yakınlarında düzenlediği hava saldırısında öldürülen DEAŞ'ın iki numarası Ebu Muhammed El Adnani'nin yerine getirildiği belirtilen yeni sözcü Ebu Hasan El Muhacir, yayınlanan ilk ses kaydında, DEAŞ'lı teröristlere "Savaş meydanından kaçmayın. Bu haçlıların son savaşı. Kazanacağız" diye seslendi.



‘ELÇİLİK VE KONSOLOSLUKTA SALDIRIN'



Musul yakınlarındaki Telafer'deki militanlara çağrı yapan DEAŞ sözcüsü, üyelerine cepheden ayrılmamalarını söyledi. Sputnik'in haberine göre El Muhacir, “Araçlarını yok edin, barınaklarına baskın düzenleyin ki sizin yaşadığınız ızdırabı biraz da olsa tatsınlar ve kaçmak konusunda konuşmayın” dedi.



DEAŞ destekçilerine seslenen El Muhacir, “Laik ve mürtet Türk hükümetine her türlü güvenlik, askeri, ekonomik ve medya alanında, hatta onları dünyada temsil eden her elçilik ve konsoloslukta saldırın” diye konuştu.



 



kaynak:mynet








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