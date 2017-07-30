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İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Futbol Takımımız Şampiyon Oldu
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İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Futbol Takımımız Şampiyon Oldu

İŞİTME ENGELLİLER OLİMPİYATLARI'NDA ERKEK FUTBOL TAKIMIMIZ ŞAMPİYON OLDU

Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda finalde Ukrayna'yı yenen Erkek Milli Futbol Takımımız, şampiyon oldu.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 19:20
Puan Ver : İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Futbol Takımımız Şampiyon Oldu(8/10)4

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları erkekler futbol final maçında Ukrayna ile Türkiye karşılaştı.

Milli Takımımız, normal süresi ve uzatmaları golsüz sona eren mücadeleyi penaltılar sonucu 4-3 yenerek altın madalya kazandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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