İSKELE SUYA GÖMÜLDÜ, TATİLCİLERİN PARMAKLARI KOPTU
Aydın'ın Didim ilçesindeki bir otelin beton iskelesinin çökmesi sonucu, 2'si ağır, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının ayaklarının iskelenin altında kalması nedeniyle bacak ve parmaklarının koptuğu belirtildi.
5 YILDIZLI OTELİN İSKELESİ TATİLCİLER OTURUKEN ÇÖKTÜ
Olay, bugün saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin sahil kısmındaki çok sayıda tatilcinin üzerinde bulunduğu beton iskele, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
BETONLARINA ARASINDA KALDILAR
Yaklaşık 15 metreden denize düşen ve betonların arasında kalan kişilerin kurtarılması için bölgeye sahil güvenlik, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
BACAK VE PARMAKLARI KOPANLAR VAR
Yaralı 8 kişi, ekipler ve diğer tatilciler tarafından kurtarılarak, ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacak ve parmakları kopan yaralılardan Neval Durmuş, Aydın Devlet Hastanesi'ne, Ayşe Saygılı ise Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
SAHİL GÜVENLİK, KOPAN VÜCUT PARÇALARINI ARADI
Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi, denizde tatilcilerin kopan vücut parçalarını aradı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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