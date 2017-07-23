Çanakkale Şehir İskelesi'nden seyahat eden yolcular acı bir manzaraya şahit oldu. İskeleden denize düzen vatandaş, çırpınarak son nefesini verdi.

ÇIRPINDI, AĞZINDAN KÖPÜKLER ÇIKTI VE GÖZDEN KAYBOLDU

Bugün saat 16.00 sıralarında, Çanakkale Şehir İskelesi'nde balık tutanlar, bir kişinin çırpındığı görüp, durumu polise bildirdi. Ağzından köpükler geldiği görülen kişi, bir süre sonra suya batıp, gözden kayboldu.

CESEDİ İSKELEDEN 5 METRE AÇIKTA BULUNDU

Olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı SAGET-7 botu ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi sevk edildi. Yaklaşık 15 dakika süren arama çalışmalarının ardından görgü tanıklarının verdiği bilgi doğrultusunda iskeleden 5 metre açıkta İbrahim Işık'ın cesedine ulaşıldı.

CESET SUYUN DİBİNDEN ÇIKARILDI

Işık'ın suyun 7 metre dibindeki cesedi, dalgıç polisler tarafından 15 dakikalık bir çaba sonucu çıkartılıp, bota alındı. Işık'ın cesedi eski Kilitbahir Feribot İskelesi'ne getirildi. Sedye ile kıyıya çıkartılan Işık'ın cesedi, ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: haberinburada