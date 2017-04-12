Gaziantep'te Pkk Operasyonu: 11 Gözaltı
Hrant Dink Soruşturmasında 2 Sevk!
Kırıkkale'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı
Alişan O Videoyla İlgili Gerçeği Açıkladı!
Dolar 3.67'nin De Altına İndi
Ruj Problemlerine Pratik Çözümler
Kadıköy'de Vahşet! Hırsızlar Döverek Öldürdü
Vatandaşa Müjde! Her Evin Çatısı Kazanç Kapısı Oluyor
Borussia Dortmund Otobüsüne Saldırıyla İlgili Flaş Gelişme!
Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Şok Açıklama
Erdoğan'dan Müjde Üstüne Müjde
Kenan İmirzalıoğlu Geri Dönüyor
Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017 Başlıyor!
Bir Gün Çalışan Bile Kıdem Tazminatı Alabilecek
Hollande, Suriye Konusunda Bm'nin Kararlı Hareket Etmesini İstedi
Maden Suyu İçerken Dikkat!
Emre Belözoğlu Neden Güldüğünü Açıkladı
Diyarbakır Saldırısını Pkk Üstlendi
Meteorolojiden Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Savcıdan Sosyal Medyada İbretlik Paylaşım

iskenderpaşa cemaati referandum kararını açıkladı

İSKENDERPAŞA CEMAATİ REFERANDUM KARARINI AÇIKLADI

16 Nisan'da yapılacak referanduma sayılı günler kala İskenderpaşa Cemaati de referandumda 'Evet' diyeceğini açıkladı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 11:47
Puan Ver : İskenderpaşa Cemaati Referandum Kararını Açıkladı(8/10)8


16 Nisan'da yapılacak referanduma sayılı günler kala bir parti daha referandum kararını açıkladı. İskenderpaşa Cemaati olarak bilinen Sağduyu Partisi de rederandumda 'evet' diyeceğini açıkladı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: İskenderpaşa  Cemaati  Referandum  Kararını  Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER