Şanlıurfaspor Başkanından Dayak Yiyen Futbolcunun Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Bakan Arslan: Cankurtaran Geçidi Bu Ay Hizmete Açılıyor
Şampiyonlar Liginde Tarihi Hezimet
İskenderun Körfezi'nde Savaş Gemisi Batıkları Bulundu
Kamu Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Abd'nin Skandal Kudüs Planına Hükümetten Art Arda Çok Sert Tepki!
Düğün Günü Karısını Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran Sözler
Meterolojiden İstanbullulara Yeni Uyarı: Kar Yağışı Bugün De Devam Edecek
Fenerbahçe'nin 2. Kez Kovduğu Nevin, Survivor'a Katılıyor
Bakan Ağbal: Makine-Teçhizat Harcamalarında Yatırımcılara Destek Olacağız
Zuckerberg'ten Aldıkları Parayı, Sanal Paraya Yatırarak Bitcoin Milyarderi Oldular
Ayder Yaylası'na Alternatif Olarak 11 Yeni Yer Aranıyor
Türkiye, Vergi Cenneti Ülkeleri Raporunda Gri Listeye Girdi
Ürettiği Biber Tuzu İçin, Marka Olarak Adını, Logo Olarak Fotoğrafını Kullandı
Seksomnia Hastalığına Sahip Adam, Uykusunda Eski Kız Arkadaşına Tecavüz Etti
50 Rus Sansarı Kürkünden Üretildi! Fiyatı 100 Bin Dolar
Savcılığın İtirazının Ardından Zafer Biryol Yeniden Gözaltına Alındı
Ünlü Hakemden İtiraf: 3 Futbolcuyu Bilerek Atmadım
Menbiç'te Skandal Görüntü! Abd'li Kadın Asker, Teröristlere Halay Başı Oldu
İngiltere Başbakanı May'e Suikast Girişimi Engellendi

İskenderun Körfezi'nde Savaş Gemisi Batıkları Bulundu

İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE SAVAŞ GEMİSİ BATIKLARI BULUNDU

İskenderun Körfezi'nde, iki batık gemi bulundu. Biri yat, diğeri mayın tarama gemisi olan batıkların 1. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu düşünülüyor.

Tarih : 06 Aralık 2017, 17:30
Puan Ver : İskenderun Körfezi'nde Savaş Gemisi Batıkları Bulundu(6/10)2

İskenderun Körfezi'nde 1. Dünya Savaşı'ndan kalma 2 batık gemi bulundu. Batık gemiler, İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinin araştırma gemisi İSTE 1'le Denizcilik Meslek Yüksekokulunun körfezde yaptığı eğitim ve araştırma çalışmaları esnasında tespit edildi.

BİRİ İNGİLİZ, DİĞERİ FRANSIZ

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Necdet Uygur, batıkların İngilizlerin gözlem ve istihbarat amacıyla kullandığı "HMY Zaida" isimli yat ve Fransız mayın tarama gemisi "Pavot" olduğunu, batıklarla ilgili görüntüleme ve araştırma çalışmaların sürdüğünü söyledi.

KİMİN BATIRDIĞI KESİN DEĞİL

İSTE 1 araştırma gemisi ile uygulama dalışları esnasında 3 öğretim görevlisi ve 15 öğrenciyle körfezde bazı batıklara denk geldiklerini belirten Uygur, "Bunların içerisinde bazı bulgular vardı. Kömürlü gemilerdi bunlar. Pavot'un üzerinde top yaraları gördük. Bu da askeri gemi olduğunu teyit ediyor. Öğrencilerimiz ile birlikte daha detaylı araştırma yapmak için gemilerin içerisine indik ve bunları görüntülemeyi başardık. 'Zaida' Birinci Dünya Savaşı'nda daha çok istihbari çalışmalar yapan bir gemi, 'Pavot' ise denize bırakılan tonozlu mayınları kesip çıkarmaya yarayan bir gemiymiş. Bazı kaynaklarda bunların Türk topçu bataryaları tarafından batırıldığı söylense de, diğer kaynaklarda Alman denizaltıları tarafından batırıldığı söylenmektedir" dedi.

ONLARCA METRE DERİNLİKTE

Gemilerin İskenderun Körfezi açıklarında, bir diğerinin ise Yumurtalık sahillerine yakın bölgede bulunduğunu söyleyen Uygur, iki gemi arasında 10 deniz mil mesafesi olduğunu belirtti. Uygur, "İngiliz Zaida 350 GRT Buhar istimli direkli yat, 50 metre boyunda 8 metre genişliğindeydi ve kraliyet yat filosuna aitti. Batık 22 metrede, yöre balıkçıları tarafından da direkleri kesilmiş bir biçimde dipte yatmaktadır. Fransız mayın tarama gemisi 30 metre derinlikte tek parça halinde arka kısmı kuma gömülü ama tek parça olarak durmaktadır. Boyu 34 metre eni ise 6.5 metredir" diye konuştu.Uygur, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak destek ve izinlerle uzmanlar ile birlikte daha detaylı ve kesin bilgiler alınacağını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İskenderun  Körfezi  Nde  Savaş  Gemisi  Batıkları  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER