İskenderun Körfezi'nde 1. Dünya Savaşı'ndan kalma 2 batık gemi bulundu. Batık gemiler, İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinin araştırma gemisi İSTE 1'le Denizcilik Meslek Yüksekokulunun körfezde yaptığı eğitim ve araştırma çalışmaları esnasında tespit edildi.

BİRİ İNGİLİZ, DİĞERİ FRANSIZ

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Necdet Uygur, batıkların İngilizlerin gözlem ve istihbarat amacıyla kullandığı "HMY Zaida" isimli yat ve Fransız mayın tarama gemisi "Pavot" olduğunu, batıklarla ilgili görüntüleme ve araştırma çalışmaların sürdüğünü söyledi.

KİMİN BATIRDIĞI KESİN DEĞİL

İSTE 1 araştırma gemisi ile uygulama dalışları esnasında 3 öğretim görevlisi ve 15 öğrenciyle körfezde bazı batıklara denk geldiklerini belirten Uygur, "Bunların içerisinde bazı bulgular vardı. Kömürlü gemilerdi bunlar. Pavot'un üzerinde top yaraları gördük. Bu da askeri gemi olduğunu teyit ediyor. Öğrencilerimiz ile birlikte daha detaylı araştırma yapmak için gemilerin içerisine indik ve bunları görüntülemeyi başardık. 'Zaida' Birinci Dünya Savaşı'nda daha çok istihbari çalışmalar yapan bir gemi, 'Pavot' ise denize bırakılan tonozlu mayınları kesip çıkarmaya yarayan bir gemiymiş. Bazı kaynaklarda bunların Türk topçu bataryaları tarafından batırıldığı söylense de, diğer kaynaklarda Alman denizaltıları tarafından batırıldığı söylenmektedir" dedi.

ONLARCA METRE DERİNLİKTE

Gemilerin İskenderun Körfezi açıklarında, bir diğerinin ise Yumurtalık sahillerine yakın bölgede bulunduğunu söyleyen Uygur, iki gemi arasında 10 deniz mil mesafesi olduğunu belirtti. Uygur, "İngiliz Zaida 350 GRT Buhar istimli direkli yat, 50 metre boyunda 8 metre genişliğindeydi ve kraliyet yat filosuna aitti. Batık 22 metrede, yöre balıkçıları tarafından da direkleri kesilmiş bir biçimde dipte yatmaktadır. Fransız mayın tarama gemisi 30 metre derinlikte tek parça halinde arka kısmı kuma gömülü ama tek parça olarak durmaktadır. Boyu 34 metre eni ise 6.5 metredir" diye konuştu.Uygur, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak destek ve izinlerle uzmanlar ile birlikte daha detaylı ve kesin bilgiler alınacağını söyledi.

Kaynak: haberinburada