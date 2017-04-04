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iskenderun'da cinayet

İSKENDERUN'DA CİNAYET

Hatay'ın İskenderun ilçesinde başından vurulmuş bir kişinin cesedi bulundu.

Tarih : 04 Nisan 2017, 16:41
Puan Ver : İskenderun'da Cinayet(5/10)3


Hatay'ın İskenderun ilçesinde başından vurulmuş bir kişinin cesedi bulundu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Denizciler Mahallesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar polisi aradı. Ekipler, yerde hareketsiz yatan şahsın başından vurulduğunu ve öldüğünü belirledi.



İsminin İsmet Genç olduğu öğrenilen şahsın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: İskenderun  Da  Cinayet    haber

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