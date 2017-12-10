İSKOÇYA EKİBİ CELTİC'TE TARAFTARLAR, KUDÜS FİLİSTİN'DİR PANKARTI AÇTI
İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, Hibernian'la oynanan maç öncesinde "Kudüs Filistindir. Trump'ı s..." ifadesinin yer aldığı pankartı açtı.
Kudüs krizine bir tepki de İskoçya'dan geldi. Ülkenin köklü kulüplerinden Celtic, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü başkent olarak tanımasına kayıtsız kalmadı.
Taraftarlar, Hibernian'la oynanan maç öncesinde tribünde "Kudüs Filistin'dir. Trump'ı s..." ifadesinin yer aldığı pankartı açtı.
Öte yandan mücadele 2-2 sona erdi.
Kaynak: haberinburada
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