İSKOÇYA FA CUP'TA CELTİC FARKI! EZELİ RAKİBİNİ DARMADAĞIN ETTİLER
İskoçya Federasyon Kupası'nda Celtic, sahasında Rangers'ı 4-0 yenerek finale çıktı.
İskoçya FA Cup yarı final maçında Celtic, ezeli rakibi Rangers ile karşı karşıya geldi. Celtic, 90 dakika sonunda rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup edip adını finale yazdırdı.
Celtic'e ezeli rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Tomas Rogic, 38. dakikada Callum McGregor, 52. dakikada penaltıdan Moussa Dembele, 78. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham kaydetti.
RANGERS KARŞILAŞMAYI 10 KİŞİ TAMAMLADI
Rangers'ta Ross McCrorie 51. dakikada kırmızı kart gördü.
Celtic FA Cup finalinde Aberdeen'i eleyen Motherwell ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: haberinburada
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