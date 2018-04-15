İskoçya FA Cup yarı final maçında Celtic, ezeli rakibi Rangers ile karşı karşıya geldi. Celtic, 90 dakika sonunda rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup edip adını finale yazdırdı.

Celtic'e ezeli rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Tomas Rogic, 38. dakikada Callum McGregor, 52. dakikada penaltıdan Moussa Dembele, 78. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham kaydetti.

RANGERS KARŞILAŞMAYI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Rangers'ta Ross McCrorie 51. dakikada kırmızı kart gördü.

Celtic FA Cup finalinde Aberdeen'i eleyen Motherwell ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: haberinburada