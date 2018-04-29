İskoçya Liginde Celtic, sahasında konuk ettiği Rangers'i 5-0 yendi ve 47. şampiyonluğunu elde etti.

İskoçya Ligi'nde Şampiyonluk Grubu'nda 35. hafta mücadelesinde Celtic ile Rangers kozlarını paylaştı

Celtic Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Celtic 5-0'lık skorla kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Lige ambargo koyan Celtic, ezeli rakibine acımazken golleri 14. ve 41. dakikalarda Odsonne Edouard, 45'te James Forrest, 47'de Tomas Rogic, 53'te Callum McGregor kaydetti.

BİTİME 3 HAFTA KALA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Alınan bu sonucun ardından puanını 78'e yükselten Celtic bitime 3 hafta kala fişi çekeren ligde üst üste 7. kez şampiyon oldu. Rangers ise 65 puanda kaldı

Celtic, İskoçya'da toplam şampiyonluk sayısını ise 47 yaptı.

Kaynak: haberinburada