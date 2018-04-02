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İŞKUR yüzlerce büro memuru arıyor! Tıkla başvur

İŞKUR YÜZLERCE BÜRO MEMURU ARIYOR! TIKLA BAŞVUR

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör firmaların İŞKUR aracılığı ile personel alımları devam ediyor. Özel sektörde çalışmak üzere 969 büro memuru alımı için ilana çıkıldı.

Tarih : 02 Nisan 2018, 17:00
Puan Ver : İşkur Yüzlerce Büro Memuru Arıyor! Tıkla Başvur(9/10)5

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacak olan büro memuru alımlarında en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Bunun yanında bazı şartlar da gerekiyor. Peki, İŞKUR aracılığı ile ilanını duyuran özel sektör büro memuru alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR kaydı nasıl yapılır? İŞKUR üzerinden iş başvurusu nasıl yapılır? İşte, İŞKUR ilanları ve başvuru detayları.

İŞKUR ÜZERİNDEN 969 BÜRO MEMURU ARANIYOR

Özel sektör firmalar ve kamu kurumları Türkiye İş Kurumu üzerinden personel alımlarına devam ediyor. İŞKUR aracılığı ile büro memuru alımı yapmak üzere ilan yayınlayan firmalar toplamda 969 kişi istihdam edecekler.

İŞKUR üzerinden yayınlanan herhangi bir iş ilanına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın öncelikler İŞKUR kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. Kaydı tamamlayan adaylar İş Arayan Girişi ile istedikleri ilana başvurularını gerçekleştirebilirler.

İŞKUR BÜRO MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR üzerinden yayınlanan büro memuru ilanlarına başvuruda bulunmak isteyenlerin;

- En az ilkokul mezunu olmak,

- Bilgisayar kullanabilir olmak,

- Sorumluluk sahibi olmak,

- Microsoft Office programlarını kullanabilir olmak,

- Raporlama yapabilir olmak,

- Kayıt tutabilir olmak gibi koşulları yerine getirebilir olmaları gerekmektedir.

İŞKUR KAYDI NASIL YAPILIR?

Daha önceden İŞKUR üzerinden hiç bir online işlem yapmayan vatandaşların öncelikle üyeliklerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Üye Ol butonuna basılınca açılan ekranda Üyelik Sözleşmesi görüntülenir. Kurum sitesine üye olmak isteyenler "Üyelik Sözleşmesi" başlığı altında bulunan okuduğunu ve kabul ettiğini onaylar.

İŞKUR portalına üye olan kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder. Bu bilgilerden dolayı oluşabilecek sorunlardan Kurum sorumlu değildir.

İŞKUR'DAN BÜRO MEMURLUĞU'NA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sisteme üye olurken tercih ettikleri iletişim yöntemi (Fiziki adres, e-posta veya GSM numarasına kısa mesaj servisi) ile bilgilendirileceklerdir.

Sisteme üye olurken kullanıcılar tarafından şifre belirlenmektedir. Bu şifrenin gizliliği kullanıcının sorumluluğundadır. Daha sonra kimlik bilgileri ve güvenlik kontrolü alanları doldurulur ve üye kaydı tamamlanır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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