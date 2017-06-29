Güneydoğu'da kamuya devredilen yaklaşık 200 gençlik ve halk merkezi, gençlere iş ve aş kapısı oldu. İŞKUR, burada verdiği eğitimlerle gençleri dağ yerine iş hayatına hazırlıyor.



Güneydoğu'da kamuya devredilen yaklaşık 200 gençlik ve halk merkezi, gençlere iş ve aş kapısı oldu. İŞKUR, burada verdiği eğitimlerle gençleri dağ yerine iş hayatına hazırlıyor.







Terör propagandası ve militan devşirme amaçlı kullanıldığı için kamuya devredilen 200'e yakın gençlik-halk merkezi, gençlik kampı istihdam kapısı oldu. Bu sosyal kuruluşlar gençlere para ve deneyim kazandırma merkezine dönüştürülürken, Türkiye İş Kurumu istihdam ve kariyer çalışma grupları ile gençlere kişisel gelişimden iş hayatına atılma sürecine, deneyim kazanmadan kariyer planlamasına kadar birçok başlıkta eğitim veriyor.







kaynak:miliyet